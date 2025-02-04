Realme готовит к запуску в Индии новый смартфон Realme P3 Pro, который будет представлен как игровая модель. Бренд объявил о сотрудничестве с турнирами BGIS 2025 и BMPS 2025, став их официальным спонсором.

Realme готовится представить в Индии новый смартфон Realme P3 Pro, который станет преемником прошлогодней модели Realme P2 Pro. Компания уже начала анонсировать игровые возможности устройства, а сегодня в Дели состоится мероприятие Realme Gaming Strategy, посвященное игровой стратегии бренда.

Кроме того, Realme объявила о партнерстве с турнирами BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA SERIES (BGIS) 2025 и BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA PRO SERIES (BMPS) 2025, став официальным спонсором смартфонов для этих соревнований.

источник изображения: gizmochinaСогласно предыдущему отчету 91mobiles, Realme P3 Pro, как ожидается, появится в продаже в Индии уже в третью неделю февраля. Устройство будет доступно как минимум в одной конфигурации: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Хотя официальные характеристики пока не раскрыты, утечки информации указывают на то, что P3 Pro может оказаться ребрендингом Realme 14 Pro. Если это подтвердится, смартфон получит 6,77-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой 1 миллиарда цветов и пиковой яркостью 4500 нит. Разрешение экрана составит 1080 x 2392 пикселей (плотность пикселей ~388 ppi), а соотношение экрана к корпусу будет около 90,9%.

источник изображения: gizmochinaУстройство, судя по слухам, будет работать на операционной системе Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.0. В качестве процессора используется чипсет MediaTek Dimensity 7300 Energy, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Для фото- и видеосъёмки у модели Realme P3 Pro ожидается двойная задняя камера: основной датчик на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также дополнительный сенсор глубины на 2 мегапикселя. Среди других функций могут присутствовать стереодинамики, поддержка Bluetooth версии 5.4, Wi-Fi 6, NFC и порт USB-C 2.0. Также упоминается аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Предполагается, что смартфон получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69. Официальных характеристик пока нет, но они должны появиться ближе к дате запуска устройства.