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LG представила компактные проекторы CineBeam S PU615U и PF600U

PF600U объединяет функции проектора, колонки и лампы, поддерживая разрешение Full HD. CineBeam S — компактный ультракороткофокусный проектор 4K с поддержкой Dolby Atmos. Оба устройства экономят пространство и подходят для различных сценариев использования.
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Компания LG Electronics укрепила своё положение на рынке проекторов для домашнего использования, представив на выставке CES 2025 сразу две инновационные модели. Проекторы PF600U и CineBeam S (PU615U) созданы с учётом максимальной экономии пространства, предлагая при этом высококачественные решения для создания уютной атмосферы и развлечений в современном доме.

источник изображения: GizmochinaPF600U, получивший награду CES Innovation Award, является многофункциональным устройством «три в одном», объединяющим проектор, Bluetooth-колонку и светодиодную лампу. Проектор обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), яркостью 300 ANSI люмен и поддерживает плавное воспроизведение контента благодаря встроенной системе LG webOS. Дизайн устройства выполнен в виде напольной колонны, напоминающей торшер, что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Светодиодная лампа может создавать атмосферу с помощью девяти различных цветов и пяти уровней яркости, а стереоколонки с пассивными излучателями обеспечивают глубокое и насыщенное звучание.

источник изображения: GizmochinaБлагодаря возможности наклона головки на 110 градусов и автоматической подстройке изображения, PF600U способен проецировать экран размером от 30 до 120 дюймов. Этот многофункциональный девайс идеально подойдёт для самых разных ситуаций — будь то вечерний кинопросмотр или создание атмосферного музыкального фона, становясь незаменимым помощником в повседневной жизни.

источник изображения: GizmochinaCineBeam S — компактный ультракороткофокусный проектор от LG с поддержкой разрешения 4K UHD (3840 × 2160) и яркостью 500 ANSI-люмен. Благодаря своей короткофокусной технологии он способен выводить изображение диагональю от 40 до 100 дюймов всего лишь с небольшого расстояния от стены, что делает его отличным выбором для помещений с ограниченными возможностями размещения.

CineBeam S выделяется своим элегантным металлическим корпусом, стереозвучанием с поддержкой Dolby Atmos и широким цветовым охватом в 154% стандарта DCI-P3. Удобство использования обеспечивается интуитивными функциями, такими как автоматическое выравнивание изображения и коррекция цвета в зависимости от оттенка стены. Легкий вес и операционная система LG webOS делают этот проектор мобильным и позволяют быстро подключаться к популярным стриминговым платформам.

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