Vivo уменьшила стоимость своего доступного смартфона Vivo T3x 5G в Индии на 1000 рупий для всех модификаций. Представленный в прошлом году в рамках линейки T, этот аппарат стал ещё привлекательнее для тех, кто ищет недорогие устройства с поддержкой 5G.

Обновленные цены предлагают версию 4 ГБ + 128 ГБ за 12 499 индийских рупий (14 848 рублей), вариант 6 ГБ + 128 ГБ за 13 999 рупий (16 630 рублей), а также модель 8 ГБ + 128 ГБ за 15 499 рупий (18 412 рублей).

источник изображения: GizmochinaСмартфон Vivo T3x 5G оборудован 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Устройство работает на базе мобильной платформы Snapdragon 6 Gen 1 с графическим ускорителем Adreno 710. В зависимости от версии, оно оснащено 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2, которую можно расширить до 1 ТБ.

Устройство функционирует на базе операционной системы Android 14 с оболочкой FuntouchOS 14. Оно оснащено тройной камерой: основным модулем на 50 Мп, датчиком глубины на 2 Мп и селфи-камерой на 8 Мп. Версия с 8 ГБ оперативной памяти поддерживает запись видео в разрешении 4K. Также стоит отметить наличие бокового сканера отпечатков пальцев, стереодинамиков и разъема для наушников 3,5 мм.

источник изображения: GizmochinaРазмеры смартфона составляют 165,7 × 76 × 7,99 мм при весе 199 граммов. Он защищен от пыли и влаги по стандарту IP64. Среди возможностей подключения — поддержка сетей 5G, двухдиапазонный 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и порт USB Type-C. Внутри установлена батарея ёмкостью 6000 мА·ч с функцией быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Снижение цен позволяет Vivo предложить конкурентоспособные характеристики в бюджетном сегменте смартфонов с поддержкой 5G, делая Vivo T3x 5G отличным вариантом для покупателей, ориентированных на доступность и функциональность.