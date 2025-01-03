Xiaomi представила новую версию своего домашнего проектора — Smart Projector L1 Pro. Устройство создано для тех, кто ценит качественное воспроизведение мультимедийного контента. Этот релиз состоялся всего через месяц после анонса предыдущей модели — Smart Projector L1.

L1 Pro заметно превосходит своих предшественников по яркости и четкости изображения. Световой поток составляет 400 люменов ISO, что вдвое больше, чем у предыдущего поколения, позволяя наслаждаться яркими и насыщенными картинками даже при среднем уровне освещения. Поддержка разрешения Full HD 1080p и воспроизведение видео в формате 4K делают изображение максимально детализированным и реалистичным, что придется по вкусу как любителям кино, так и обычным пользователям. Возможность выбора экрана от 40 до 120 дюймов благодаря соотношению проекции 1,21:1 позволит вам настроить проектор под любое помещение.

источник изображения: GizmochinaОсобенностью конструкции является полностью герметичный оптический модуль, предотвращающий попадание пыли внутрь устройства, что способствует сохранению высокого качества изображения на долгие годы. Настройка проектора становится простой задачей благодаря наличию таких функций, как автоматическая фокусировка, коррекция трапециевидных искажений и обход препятствий.

источник изображения: GizmochinaУстройство оснащено производительным процессором MT9630, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также работает на базе платформы Google TV с операционной системой Android. Это обеспечивает доступ к разнообразию потоковых сервисов и приложений через удобный интерфейс. Голосовой помощник Google Assistant поможет вам быстро находить нужный контент, изменять настройки и управлять подключенными устройствами. Поддержка беспроводных соединений через Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi облегчит передачу данных с ваших мобильных гаджетов. Управление устройством стало ещё проще благодаря пульту ДУ с поддержкой Bluetooth. Компактный и стильный дизайн L1 Pro легко впишется в любую домашнюю обстановку. А эффективная система охлаждения с двумя контурами обеспечит бесшумную работу и защитит проектор от перегрева, увеличив тем самым его долговечность.Встроенная акустика с двумя динамиками мощностью 5 Вт и поддержкой технологии Dolby Audio подарит вам чистое и объемное звучание, которое дополнит ваши впечатления от просмотра и снизит необходимость в использовании внешней акустики.

На данный момент информация о стоимости и точной дате старта продаж Smart Projector L1 Pro от Xiaomi остаётся неизвестной.