Устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит. На передней панели расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон работает на операционной системе ColorOS 14,1 на базе Android 14.

В прошлом месяце Oppo представила смартфон Reno 12F 5G с чипом Dimensity 6300. Сообщается, что у компании есть 4G-версия устройства. В настоящее время указанное устройство размещено на глобальном веб-сайте компании. Хотя цена Reno 12F 4G пока неизвестна, официальный листинг раскрыл все остальное о нем, пишет Gizmochina.

Размеры Oppo Reno 12F составляют 163.1 x 75.8 x 7.76 мм, а вес – 187 грамм. Он оснащен 6,67-дюймовой плоским AMOLED дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит. Экран защищен стеклом AGC DT-Star 2, а для безопасности под экраном расположен датчик отпечатков пальцев.

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источник изображения: GizmochinaНа передней панели Reno 12F 4G расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макрокамеру. Устройство поставляется с операционной системой ColorOS 14,1 на базе Android 14.

Reno 12F 4G получил чипсет Snapdragon 685, оперативную память LPDDR4x, накопитель UFS 2.2 и аккумулятор емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Он предлагает другие функции, такие как две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, два динамика и корпус со степенью защиты IP64. Он будет представлен в трех оттенках: янтарно-оранжевый, оливково-зеленый и матовый серый. Oppo Reno 12F 4G будет доступен в двух вариантах, таких как 8 ГБ + 256 ГБ и 8 ГБ + 512 ГБ. Стоимость смартфона пока неизвестна.



