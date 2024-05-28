MSI представила игровой монитор MAG 271QPX QD-OLED E2
Не так давно Samsung Display без лишнего шума представила экран QD-OLED 3-го поколения c меньшей частотой обновления. Прошло время и MSI разместила монитор MAG 271QPX QD-OLED E2 на своем американском веб-сайте, не указав цену. Модель использует экран QD-OLED 3-го поколения с разрешением 1440p с частотой обновления 360 Гц.
Интересно, что MAG 271QPX QD-OLED E2 и Gigabyte AORUS FO27Q2 используют один и тот же экран. Очевидно, MAG 271QPX QD-OLED E2 обеспечивает разрешение 1440p с временем отклика 0,03 мс GtG и яркостью 250 нит на всем экране. Кроме того, пиковая яркость монитора достигает 1000 нит при просмотре HDR контента, он сертифицирован VESA ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400.
Монитор 271QPX QD-OLED E2 отличается от монитора 271QPX QD-OLED частотой обновления в 240 Гц. MSI дает трехлетнюю гарантию от выгорания монитора OLED, а сам дисплей поддерживает технологию OLED Care 2.0 и усовершенствованное воздушное охлаждение.
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