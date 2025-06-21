Дрон с дальностью 1000+ км и потолком 30 000 м может нести 1-2 ракеты IRIS-T

Немецкие компании Diehl и POLARIS объявили о совместной работе над инновационным проектом Airborne Launching and Attack System (AirLAS) — гиперзвуковым беспилотным истребителем, который станет первым в своём роде. Главная особенность системы — интеграция высокоманевренной ракеты «воздух-воздух» IRIS-T с многоразовым беспилотным аппаратом POLARIS.

Проект AirLAS нацелен на решение современных задач противовоздушной обороны, обеспечивая значительно увеличенный радиус действия при снижении стоимости эксплуатации. Система обещает стать многофункциональной и способной выполнять задачи воздушного и в морского характера. В дальнейшем AirLAS может быть интегрирована в программу Future Combat Air System (FCAS) и использоваться в составе гиперзвуковых ударных комплексов дальнего радиуса действия.

Ракета IRIS-T, разработанная в Германии и уже принятая на вооружение многих стран НАТО, известна своей высокой маневренностью и эффективностью на коротких дистанциях. До сих пор она применялась преимущественно с борта пилотируемых истребителей. Интеграция IRIS-T с беспилотником POLARIS открывает новые возможности для точечного поражения целей с платформ, способных к длительному патрулированию и работе в сложных условиях без риска для пилотов.

Беспилотник POLARIS имеет многоразовую конструкцию и станет не только боевой платформой, но и экспериментальной площадкой для испытаний гиперзвуковых технологий. Дрон сможет выполнять запуск малых спутников на орбиту, что расширяет его применение за пределы военной сферы.

Предварительные технические характеристики указывают на то, что дрон имеет массу около 2–3 тонн, дальность полета до 1000 км и более, максимальную высоту — до 30 000 метров, а также способен нести одну–две ракеты IRIS-T или специализированные модули для разведки и доставки полезной нагрузки. Такие параметры обеспечивают ему высокую выживаемость и возможность действовать вне зоны поражения современных систем ПВО.

Первые летные испытания системы AirLAS запланированы на конец 2025 года. Успешная реализация проекта может стать прорывом в области беспилотных боевых систем и значительно усилить возможности немецких вооружённых сил в условиях современных вызовов безопасности.