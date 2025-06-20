Дрон-камикадзе Shahed-107 с расширенными возможностями

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально представил новую модель ударного дрона-камикадзе Shahed-107. Этот беспилотник с поршневым двигателем относится к семейству летающих боеприпасов и обладает дальностью полета свыше 1500 километров, что значительно расширяет возможности иранских беспилотных сил.

Shahed-107 получил характерный V-образный хвост и размеры около 2,5 метров в длину при размахе крыла около 3 метров. Дрон может запускаться с мобильных платформ и оснащён системой передачи видео в реальном времени, что позволяет использовать его не только для ударов, но и для разведки и целеуказания на поле боя.

Новый дрон стал частью постоянно расширяющегося парка иранских беспилотных летательных аппаратов, в который входят как разведывательные, так и ударные комплексы различной дальности и грузоподъемности. Shahed-107 занимает промежуточную нишу между легкими тактическими дронами и дальнобойными системами, дополняя более тяжёлые модели, такие как Shahed-129 и Shahed-136.