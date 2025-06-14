Новинка способна эффективно нейтрализовать дроны, ракеты и мины

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую версию своей высокоэнергетической лазерной системы Iron Beam 450. Главным усовершенствованием стало увеличение диаметра лазерного лучевого модуля с 250 мм до 450 мм, что позволило значительно повысить дальность поражения целей и улучшить фокусировку луча.

лазер Iron Beam 450

Благодаря более широкой апертуре система способна дольше сохранять сфокусированный луч даже в условиях атмосферных помех, таких как пыль или турбулентность. Это позволяет эффективно нейтрализовать малые воздушные цели — включая дроны, минометные мины и ракеты — на расстоянии до 10 километров. Высокая скорость реакции делает Iron Beam 450 идеальным решением для быстрого реагирования на массированные атаки.

Для повышения точности система использует адаптивную оптику, которая позволяет фокусировать луч на объектах размером с монету даже на максимальных дистанциях.

Кроме стационарной версии Iron Beam 450, компания представила мобильный вариант Iron Beam M с апертурой 250 мм и мощностью 50 кВт, предназначенный для защиты подразделений на передовой и стратегических объектов. Также была показана компактная система Lite Beam мощностью 10 кВт, которую можно устанавливать на бронетехнику для обеспечения противовоздушной обороны мобильных групп и временных баз.

Iron Beam уже доказал свою эффективность в боевых условиях — во время операции Iron Swords система успешно перехватила десятки дронов и ракет, выпущенных противником.