Установка вооружена 35-мм пушкой AM-35 с программируемыми снарядами ABM, каждый из которых выпускает более 50 суббоеприпасов

Польская компания PIT-Radwar представила новую самоходную зенитную установку SA-35, созданную для эффективной борьбы с современными воздушными угрозами — от беспилотников до крылатых ракет и самолётов.

Польская 35-мм самоходная зенитная установка SA-35

SA-35 построена на базе высокопроходимого шасси Jelcz 6x6 третьего поколения, что обеспечивает отличную мобильность и быструю смену огневых позиций. Вооружение установки — 35-мм автоматическая пушка AM-35 с программируемыми снарядами ABM. Для уничтожения одного дрона достаточно семи таких снарядов, каждый из которых при взрыве выпускает более 50 суббоеприпасов, обеспечивая вероятность поражения до 97%.

Пушка способна вести огонь со скорострельностью до 550 выстрелов в минуту, а боекомплект составляет 200 снарядов, размещенных в двух магазинах по 100 единиц. Для наведения и сопровождения целей применяется комбинированная система ZGS-35, включающая тепловизор, дневную камеру, лазерный дальномер и видеотрекер, что позволяет вести эффективное наблюдение и стрельбу в любое время суток и в сложных погодных условиях.

SA-35 может работать как автономно, так и в составе единой системы ПВО, обмениваясь данными с другими средствами. Высокая степень автоматизации снижает нагрузку на оператора, а дистанционное управление расширяет возможности применения. Радар TUGA функционирует в режиме маломощного сигнала, что затрудняет его обнаружение противником, а дальность обнаружения воздушных целей достигает 50 километров.

Для наведения и сопровождения целей применяется комбинированная система ZGS-35

Кроме кинетических средств, установка оснащена и средствами радиоэлектронной борьбы, что расширяет спектр ее возможностей. Модульная конструкция SA-35 обеспечивает быструю адаптацию под разные задачи и легкую интеграцию в существующие системы ПВО.