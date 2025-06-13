Мотоцикл Sprint, предназначен для скрытных военных операций





Sprint оснащён электродвигателем мощностью 5 кВт, что обеспечивает ему максимальную скорость до 80 км/ч и запас хода до 100 километров на одной зарядке. Благодаря электрической трансмиссии мотоцикл практически бесшумен и не выделяет тепла, что затрудняет его обнаружение с помощью акустических и тепловых сенсоров.

Модель Sprint — полностью электрический мотоцикл, разработанный для особых оперативных потребностей в современных военных условиях

Мотоцикл Sprint создан на базе прочной, но легкой рамы, которая обеспечивает высокую проходимость даже в самых сложных условиях местности, а также исключительную маневренность в стесненных пространствах. Одной из ключевых особенностей стала система быстрой замены съемного аккумулятора. Кроме того, для надежной эксплуатации в полевых условиях мотоцикл оснащён усиленными шинами, устойчивыми к проколам и механическим повреждениям, а также комплексной защитой критических узлов от воды, пыли и грязи.

PT Len Industri подчеркивает, что мотоцикл может быть востребован не только военными, но и гражданскими структурами — например, для охраны природных территорий или оперативной логистики в городских условиях.