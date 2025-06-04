Оснащенный новейшей управляемой ракетой 9М318 белорусской разработки, мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-МБ2К был принят на вооружение армией РБ.

В последние годы Беларусь последовательно расширяет линейку ракет собственной разработки, включая ракеты для комплексов Бук-МБ2, Бук-МБ3 и системы залпового огня «Полонез». Кроме того, Беларусь участвует в кооперации по производству компонентов для российских комплексов «Искандер», С-300 и С-400.

Бук-МБ2К способен поражать широкий спектр воздушных целей: самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, а также морские и наземные объекты. Система оснащена белорусским радиолокационным комплексом, который позволяет обнаруживать цели на дальности до 130 км и сопровождать их на расстоянии до 110 км. Оптико-электронная система обеспечивает пассивное обнаружение целей на дистанции до 40 км, что важно для работы в условиях активных помех.

Комплекс отличается высокой мобильностью: он размещён на колесной платформе с запасом хода до 700 км и способен развивать скорость до 60 км/ч. Один пусковой модуль несет четыре ракеты и может быть приведён в боевую готовность за пять минут. Современные цифровые интерфейсы обеспечивают интеграцию Бук-МБ2К в существующие сети ПВО и совместимость с предыдущими версиями комплекса.

Ракета 9М318, специально разработанная для новых комплексов, обладает активной радиолокационной головкой самонаведения и способна поражать цели на дальности до 70 км и на высотах от 15 до 25 000 метров. Благодаря трехфазной траектории полета и высокой маневренности ракета может эффективно перехватывать даже сложные и скоростные цели.