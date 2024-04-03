Боевой потенциал итальянских ВМС, известных как Marina Militare, позволяет им занимать ведущее положение среди военно-морских сил в Средиземноморье, где единственным конкурентом им может быть Türk Deniz Kuvvetleri (ВМС Турции). Остальные военно-морские силы, действующие в этом регионе, не могут сравниться с потенциалом итальянского флота.

Два авианосца - основная ударная сила военно-морских сил Италии

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Одним из показателей мощи военно-морского флота Италии является наличие авианосцев и подводных лодок. Marina Militare обладает двумя авианосцами с обычными двигателями, которые обеспечивают выполнение боевых задач в рамках морских границ страны. Итальянские корабли время от времени выходят за пределы этой зоны, иногда присоединяясь к определенным миссиям НАТО.

В общей сложности, у Marina Militare имеется два авианосца, четыре эсминца, десять фрегатов, четыре подводные лодки и более тридцати вспомогательных судов различного назначения. Годовой бюджет ВМС Италии составляет около 11 миллиардов евро.

Авианосцы играют ключевую роль и занимают важное место в структуре Marina Militare. Дальность авианосцев составляет примерно 5000 морских миль, а это значит, что каждый из них может плавать без остановок в течение 10 суток на одной дозаправке. Важное примечание: итальянские авианосцы – не предназначены для перевозки ядерного оружия.

Наиболее крупный из этих кораблей, «Cavour» (С-550), который является легким многоцелевым авианосцем с вместимостью до 38 самолетов. Корабль имеет водоизмещение 27 900 т, длину 244 м и ширину 39 м. Боевые машины — малозаметные многофункциональные истребители «пятого поколения» F-35B Lightning II с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Второй авианосец, «Джузеппе Гарибальди» (С 551), введён в состав флота в 1985 году. Это легкий авианосец STOVL (короткий взлет и вертикальная посадка). Он имеет водоизмещение 13 850 тонн при (округленной) длине 180 м и ширине 24 м и может принять на борт до 18 самолетов, включая штурмовиков вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II.

Корабли Marina Militare базируются на нескольких военно-морских базах. Главный военно-морской порт находится в Таранто на юге Италии, с основной базой в Ла Специи на севере страны и две дополнительные базы находятся в Августе (Сицилия) и Бриндизи (север Италии).

Эксперты отмечают, что у ВМС Италии существуют две основные проблемы: старение флота и ограниченность бюджета. Несмотря на это, итальянский флот играет значительную роль в региональной и мировой безопасности, представляя собой сильный и современный флот.