British Steel поставит 9500 тонн стальных рельсов

По условиям соглашения, британская металлургическая компания British Steel поставит 9500 тонн стальных рельсов для железнодорожных путей в рамках амбициозного египетского проекта, целью которого является создание полностью электрифицированной высокоскоростной пассажирской и грузовой линии протяженностью 660 км. Поезда на этой линии смогут развивать скорость до 249,4 км/ч.

Джером Бонеф, ответственный за коммерческий экспорт в British Steel, выразил удовлетворение от того факта, что компания получила этот важный контракт и принимает участие в ключевом проекте для Египта, который принесет значительные улучшения в транспортной инфраструктуре страны. Он подчеркнул, что British Steel гордится своей способностью предоставлять клиентам ценные решения, обеспечивая надежность в выполнении контрактов и своевременные поставки с высочайшим качеством поставляемой продукции.

Первая партия железнодорожных путей, произведенная на металлургическом заводе в Сканторпе, будет доставлена в порт Александрия в этом месяце, а вторая партия планируется к поставке в июне.