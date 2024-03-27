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Сингапур: страна с мощной армией и высокими расходами на оборону

Эта карликовая страна обладает огромными силами обороны: около 100 истребителей, 3800 бронемашин, фрегатов и подводных лодок. Ни одна другая страна не имеет такого количества военной техники на единицу площади.
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                       Сингапур имеет 40 истребителей F-15E (на фото) и еще 60 истребителей F-16

Сингапур, небольшая страна в Юго-Восточной Азии, обладает внушительными военными мощностями - около 100 истребителей, 3800 бронемашин, фрегатов и подводных лодок. Этот город-государство вкладывает в оборону 12 миллиардов евро в год, что сопоставимо с расходами Турции или Тайваня. Количество бронетехники на квадратный километр в Сингапуре превышает плотность населения финской Лапландии. 

Согласно мнению американской деловой газеты Wall Street Journal, Сингапур считается самой защищенной страной в мире. Эта страна, прежде всего, удивляет количеством истребителей, бронетехники и подводных лодок сосредоточенных на такой маленькой территории. 

ВВС Сингапура имеют на вооружении около сотни американских истребителей, это F-15E Strike Eagle двух местный истребитель-бомбардировщик в количестве 40 боевых единиц и 60 штук F-16 Fighting Falcon легких сверхзвуковых истребителей четвертого поколения.

Сингапур - первая страна в Юго-Восточной Азии и вторая в Азии, которой США разрешили покупку F-35 истребителей пятого поколения. 

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В Сингапуре не так много места для полетов. Летя на полной скорости 2,5 Маха, F-15E пролетит от восточной окраины Сингапура до западной оконечности 56 километров (*) за 66 секунд и от северной границы на юг 35 километров за 41 секунду. 2,5 Маха — это около 850 метров в секунду или около 3000 километров в час.

На дозвуковой скорости 0,8 Маха, или 270 м/с, подходящей для тренировок на малых высотах в мирное время, истребители пересекают Сингапур с востока на запад примерно за три минуты и с севера на юг — чуть более чем за две минуты.

По данным информационного сайта Flight Global военно-воздушные силы Сингапура имеют четыре авиабазы, на которых помимо сотни истребителей, расположены еще 150 других самолетов. В состав группы входят, среди прочего, 11 многоцелевых воздушных танкеров KC-130 и Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport — «многоцелевой заправщик»), четыре самолета радиолокационного наблюдения (Gulfstream G550 AEW), 18 наземных боевых вертолетов (AH-64 Apache) и восемь боевых вертолетов ВМФ (SH-60 Seahawk).

Сухопутные силы Сингапура насчитывают более 170 танков Leopard 2A5 и 940 штурмовых танков типа «Хантер» и «Бионикс II» местной разработки, а также более 2600 бронетранспортеров находится на армейских складах. Другими словами, на квадратный километр в Сингапуре приходится около 5 бронемашин. 

Страна обладает ракетными установками и другим военным оборудованием, хотя его артиллерия не так многочисленна. Известно, что в Сингапуре имеются 24 ракетные установки Himars американского производства и 48 самодельных пушек SSPH-1, а также несколько десятков других пушек.

Несмотря на небольшое население в 5,9 миллиона человек, Сингапур имеет возможность мобилизовать около 1,2 миллиона человек в случае войны. Система призыва резервистов поддерживается специальными кодами, передаваемыми по телевидению. Для мужчин двухлетняя военная служба является обязательной.

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Военно-морской флот Сингапура включает разнообразные корабли, включая фрегаты и подводные лодки. 

Сингапур сотрудничает со многими странами для приобретения военной техники, включая США и Западную Европу. Все виды вооруженных сил Сингапура основаны на западной или местной разработке.

Это маленькое государство, с его ограниченной географической площадью, вынуждено направлять значительные ресурсы на оборону. По данным 2023 года, Сингапур вложил в оборону около 13 миллиардов долларов США или около 12 миллиардов евро. В целом, страна показывает высокий уровень военной подготовки и обладает современным вооружением, делая ее способной противостоять любой военной угрозе.

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