Колумбийские военные столкнулись с проблемой оплаты ремонта и обслуживания своих вертолетов Ми-17, по контракту заключенному с национальной авиационной сервисной компанией SA [NASC SA].

вертолет Ми-17 армии Колумбии

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Выполнение этих соглашений было временно приостановлено из-за неспособности компании получать платежи на фоне санкций. В частности, речь идет о блокировке платежной системы Swift, после включения NASC SA в «список Клинтон». «Список Клинтон», как его часто называют, не является чем-то новым и распространяется на любые организации, подвергшиеся западным санкциям, включая те, которые связаны с украинским конфликтом.

С 1996 по 2009 годы Колумбия приобрела у России в общей сложности 26 вертолетов Ми-17. Прогнозируется, что действующие вертолеты будут использоваться примерно до 2026-2027 годов. Вертолет Ми-17, также известный в России как серия Ми-8М, представляет собой средний двух турбинный транспортный вертолет, который может выполнять боевые функции. Он производится московским вертолетным заводом имени Миля и находится в эксплуатации с 1975 года. Вертолет используется во многих странах мира и известен своей прочностью и надежностью.

По имеющимся данным от испанских источников, сейчас на вооружении Колумбии находится примерно 20 вертолетов Ми-17. Однако только девять из них готовы к полетам, еще девять законсервированы, а два других выведены из эксплуатации для использования в качестве запчастей.

Такая ситуация возникла из-за того, что зимой 2023 года США предложили для военных нужд Колумбии и других стран вертолеты своего производства. Однако Колумбия и другие страны Латинской Америки отклонили это предложение, решив сохранить свои вертолеты. И именно поэтому сейчас колумбийские военные сталкиваются с проблемами обслуживания этой техники и подрядная компания NASC SA по ремонту колумбийских Ми-17 оказалась под угрозой санкций.

Власти Колумбии ищут выходы из сложившейся ситуации.