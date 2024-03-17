Министерство обороны Хорватии объявило о намерении увеличить свой парк боевых вертолетов до 12 единиц к 2028 году за счет закупки восьми вертолетов UH-60 Black Hawk. «Этот шаг является важным стратегическим решением, направленным на модернизацию и укрепление вооруженных сил страны», говорится в заявлении.

американский вертолет UH-60 Black Hawk

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Перед этим Хорватия уже закупала эти вертолеты в 2019 году, когда агентство оборонного сотрудничества США (DSCA), отвечающее за экспорт американской военной техники, предоставило Хорватии разрешение на приобретение двух вертолетов UH-60 Black Hawk.

Предполагаемая стоимость сделки составила около 115 миллионов долларов, включая не только сами вертолеты, но и комплектующие, запасные двигатели и набор электронных систем. Целью покупки этих двух вертолетов являлось расширение уже имевшегося вертолетного парка состоявшего из двух американских вертолетов, ранее переданных Хорватии Соединенными Штатами.

«В армии Хорватии наблюдается постепенное прекращение эксплуатации советских и российских самолетов в составе хорватских ВВС. Этот процесс будет сопровождаться заменой устаревших МиГ-21 на 12 бывших в употреблении истребителей-бомбардировщиков Rafale из Франции. Также в ближайшем будущем может завершиться служба вертолетов Ми-171Ш, что позволит Хорватии перейти на более современные и эффективные воздушные средства», заявили представители МО Хорватии.

Вертолет UH-60 Black Hawk, который эксплуатируется с 1978 года, представляет собой универсальный вертолет, разработанный компанией Sikorsky. Обладает высокой маневренностью и функциональностью.

UH-60 Black Hawk оснащен двумя двигателями General Electric T700-GE-701C, позволяющими развивать максимальную скорость до 183 миль в час. Вместимость вертолета составляет до 12 полностью экипированных военнослужащих или шесть носилок для медицинской эвакуации. Его конструкция и характеристики предназначены для решения широкого спектра задач, включая боевые действия, миротворческие операции, помощь при бедствиях и медицинскую эвакуацию.

Техническое обслуживание UH-60 Black Hawk играет ключевую роль в поддержании оптимальной работоспособности вертолетов. Высококвалифицированные специалисты должны проводить регулярные и комплексные проверки каждого компонента вертолета, чтобы обеспечить безопасность и эффективность полетов.

В связи с этим Хорватии придется выделить дополнительные финансовые ассигнования на обучение персонала и приобретение современного оборудования для технического обслуживания вертолетов.

«Дополнительные инвестиции в обучение и обслуживание персонала, а также в современное оборудование для технического обслуживания, помогут обеспечить эффективную эксплуатацию новых вертолетов и поддержание высокого уровня боеготовности вооруженных сил Хорватии», отметили в министерстве обороны Хорватии.