Ситуация в Красном море создает проблемы для импорта чая в Великобританию и Евросоюз. Проблемы становятся заметными в продуктовых магазинах, где уже начинают заканчиваться некоторые виды продуктов.

Последствия логистических сбоев, вызванных конфликтом на Красном море, уже заметны в британских супермаркетах. О проблемах с поставками сообщили, в частности, Tetley Tea - английский производитель напитков, основанный в 1837 году и являющийся крупнейшей компанией по производству чая. Представитель компании отметил, что на складах фиксируется значительный дефицит продуктов, который негативно влияет на поставку товаров в магазины.

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Один из магазинов крупнейшей в Великобритании британской сети супермаркетов Sainsbury's, столкнулся с нехваткой черного чая Tetley. Производитель отметил, что поставки значительно сократились из-за конфликта в Красном море. На вывеске магазина Sainsbury's написано: «Существуют проблемы с поставками черного чая по всей стране. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся вскоре вернуться к полноценным поставкам». Tetley признал, что импорт в настоящее время находится в критическом состоянии. Однако компания заверила, что приложит все усилия, чтобы товар вернулся на полки магазинов в ближайшее время.

Пресс-секретарь Tetley заявила, что в настоящее время ситуация намного сложнее, чем хотелось бы, но они уверены, что смогут поддерживать уровень поставок. Их приоритетом является обеспечение стабильного и качественного обслуживания на основе заказов и прогнозируемого спроса. Они верят, что смогут продолжать работать, но понимают, что наступил критический период, требующий постоянного внимания.

Конфликт в Красном море вызван нападениями повстанцев-хуситов в Йемене на торговые суда. В основном атаки направлены против израильских, американских и британских судов. Повстанцы заявляют, что их целью является поддержка палестинцев, сражающихся против израильских войск в секторе Газа. В ответ на эти нападения, американские и британские власти сформировали международную коалицию для защиты торговых судов.