Тысячи фермеров вышли на улицы Берлина и других региональных центров, чтобы выразить свое несогласие с планами правительства





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Фермеры по всей Германии протестуют против отмены субсидий на дизельное топливо. Это неожиданное проявление недовольства аграриев застало немецкий правительство врасплох, когда тысячи фермеров вышли на улицы Берлина и других региональных центров, чтобы выразить свое несогласие с планами правительства отменить субсидии на дизельное топливо для сельского хозяйства и ввести новые налоги на транспорт.

Массовые протесты фермеров, сопровождаемые сотнями тракторов в городах Берлин, Лейпциг и Хемниц, свидетельствуют о единстве фермерского сообщества в борьбе против планов правительства. Только в Лейпциге было замечено около 500 тракторов, которые прибыли туда, чтобы выразить свое недовольство плохо спланированной энергетической политикой, угрожающей финансовой стабильности Германии.

У Бранденбургских ворот в Берлине сотни фермеров скандировали лозунг «Zu viel ist zu viel!» (Слишком много - это слишком!) и представитель фермерского сообщества заявил, что это только начало их сопротивления жесткой экономии в отношении дизельного топлива. Под девизом «Хватит» фермеры намерены продолжать протестовать против отмены субсидий на дизельное топливо для сельского хозяйства.

Фермеры достигли своего «болевого порога», то есть того предела, который они не могут превысить в результате мер жесткой экономии, предпринятых правительством. Отмена субсидий на дизельное топливо является несправедливым бременем для фермеров в условиях колебаний цен и растущей международной конкуренции, отрасль не готова к таким изменениям.

Президент Ассоциации фермеров Германии предупреждает, что, если правительство не отменит свои меры, то с 8 января фермеры будут мобилизованы повсюду, чтобы выразить свое недовольство. Фермерское сообщество намерено бороться за свои права и противиться жестким экономическим мерам, предпринимаемым против них.

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Германия не является первой европейской страной, где фермеры проводят протесты в этом году. Соседние Нидерланды были потрясены протестами фермеров против сокращения выбросов азота, а восточноевропейские фермеры продолжают бороться против чрезмерного импорта украинского зерна. Эти протесты свидетельствуют о растущей неудовлетворенности и недоверии к действующим правительствам в связи с плохо продуманной политикой и экономическими решениями.