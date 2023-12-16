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Washington Post: Китайские хакеры десятки раз атаковали критическую инфраструктуру США
Китайские кибервойска все более смело атакуют критически важную инфраструктуру США, включая энергетическую, водную, телекоммуникационную и транспортную отрасли, говорят американские чиновники и эксперты по кибербезопасности.

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В прошлом году хакеры, связанные с Народно-освободительной армией Китая, атаковали около 24 учреждений, имеющих большое значение для государственной безопасности, - сообщает газета Washington Post.  По мнению цитируемых газетой экспертов и чиновников, атаки на критически важную инфраструктуру США являются для Китая способом разжечь панику в обществе и нарушить логистику, на случай эскалации китайско-американского конфликта в Тихом океане.

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По подсчетам WP, жертвами китайских кибератак на данный момент являются, среди прочего: поставщики услуг водоснабжения с Гавайских островов, важный порт США на западном побережье и как минимум одна компания, контролирующая нефте- и газопроводы. Хакеры, работающие на Пекин, также пытались (безуспешно) взломать электростанцию в Техасе, которая, работает независимо от энергосистемы остальной части страны.

 Ни одна из атак не привела к реальному нарушению работы промышленных систем управления, отвечающих за координацию работы оборудования, выход из строя которого мог бы нанести существенный ущерб.

Однако все указывает на то, что помимо простого нарушения работы критически важных инфраструктурных служб и нанесения экономического ущерба, является цель посеять хаос, панику и неразбериху. Но китайские киберпреступники преследуют и еще одну цель – сорвать планы по укреплению американских позиций в Тихоокеанском регионе, что особенно важно в условиях растущей напряженности вокруг Тайваня.

 Около года назад правительство США обнаружило активность китайской группы, известной как «Вольт Тайфун». Именно в рамках этой структуры происходит большинство кибератак, нацеленных на критическую инфраструктуру США.

Исполнительный директор агентства CISA, отвечающего за кибербезопасность и инфраструктурную безопасность, Брэндон Уэйлс признает в интервью «WP», что действия китайских кибервойск явно указывают на то, что за этим стоит нечто большее, чем просто «обычное» соперничество между двумя странами. «Очевидно, что попытки Китая нарушить безопасность критически важной инфраструктуры являются частью плана по подготовке к возможному конфликту. Они предназначены для того, чтобы дать Китаю возможность вызвать серьезные сбои или ущерб этой инфраструктуре», — сказал он.

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По данным, полученным американцами, китайские военные могут использовать кибератаки не как отдельное средство агрессии, а как часть более широкой деятельности. «Сетевая война», а также стратегические планы по использованию киберопераций для нарушения работы американских командных центров во время воздушных налетов и ракетных атак — это действия, запланированные китайскими военными, заявляют американцы. Также следует обратить повышенное внимание на безопасность логистических, спутниковых систем и прочих коммуникаций.

#хакеры #кибербезопасность #сша vs китай #кибератака #хакерская атака #китайские хакеры #кибервойска
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