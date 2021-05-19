SSD накопители способны значительно ускорить работоспособность любого компьютера сравнительно со стандартными HHD накопителями, поскольку SSD накопитель обладают значительно выше скоростью передачи данных. На подобные накопители удобно и практично устанавливать операционную систему, а также программное обеспечение и игры. В данной подборке собраны интересные модели SSD накопителей формата 2,5 и M2, которые можно приобрести на Aliexpress.

Goldenfir 2,5

Это одно из самых популярных предложений на сайте Aliexpress, покупатели оформили уже более 42000 заказов, при этом рейтинг продавца сохранился на уровне 4,9 из 5. Данный SSD накопитель можно заказать с объемом памяти от 64 Гб до 2 Тб. Покупатели отмечают, что товар доставляется быстро, а его характеристики полностью соответствую заявленным в описании. При заказе обратите внимание, что характеристики скорости записи и чтения информации разные в зависимости от объема памяти накопителя.

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XrayDisk 2,5

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Компания XrayDisk отлично зарекомендовала себя на рынке всевозможных накопителей информации. Фирма выпускает накопители хорошего качества по демократичной цене, за счет чего завоевала признание покупателей. Данную модель можно заказать с разным объемом памяти на ваш выбор. А продавец на этот накопитель оформил уже более 22000 заказов. Я также заказывал данный накопитель у этого продавца и устанавливал его вместо старого DVD привода в ноутбук.

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KingSpec 2,5

Как и большинство представленных моделей в данной подборке, эта также занимает одни из лидирующих позиций по продажам на Aliexpress. Продавец предлагает накопители с объемом памяти от 64 Гб до 2 Тб. Максимальные скоростные показатели на этой модели составляют до 570 МБ/с при чтении и до 520 МБ/с при записи информации.

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Kingchuxing 2,5

Kingchuxing еще один надежный производитель SSD накопителей, который немного менее популярный вышеупомянутых фирм. Компания также производит хорошие накопители с разным объемом памяти и достойными скоростными характеристиками. В накопителях этого производителя используется флеш-память типа TLC и контроллер SMI2258XT. Также добавлю, что продавец быстро отправляет товар, и вы сможете получить его примерно за две недели в независимости от вашего региона.

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SAMSUNG 2,5

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Последняя модель накопителя формата 2,5 в данном списке представлена устройством от фирмы SAMSUNG. Продавец предлагает накопители с объемом памяти на 250, 500Гб и на 1 Тб на ваш выбор. Данная модель также имеет чипы памяти типа TLC, а SSD работает на базе фирменного контролера от SAMSUNG. Максимальная скорость чтения и записи составляет 550 МБ/с и до 520 МБ/с соответственно.

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XrayDisk M2

А это SSD накопитель формата М2 от фирмы XrayDisk, он продается в двух вариациях с объемом памяти на 256 и 512 Гб, продавец уже оформил более 8000 заказов на данный лот и имеет рейтинг 4,9 из 5. Этот накопитель имеет следующие скоростные характеристики: запись информации осуществляется на скорости 1450 МБ/с, а чтение на 1680 МБ/с. Для надежной работы в устройстве используется контролер SM2263XT, также используются чипы памяти типа TLC.

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KingSpec M2

Фирма KingSpec также выпускает свой накопитель формата M2, данная модель работает на чипах памяти типа TLC. Стоит добавить, что накопитель использует интерфейс NVME, работоспособность устройства обеспечивает хорошо известный контроллер SM2263XT. В целом на товар оформлено почти 6000 заказов, при этом рейтинг продавца сохранился на уровне 4,9 из 5.

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Asgard M2

Фирма Asgard пользуется немного меньшей популярностью, чем вышеупомянутые бренды, однако тоже имеет своих поклонников. Данный накопитель формата M2 был заказан более 1200 раз, и имеет много положительных отзывов от покупателей. Устройство продается в трех вариантах с объемом памяти на 256, 512 Гб и 1 Тб, при этом в нем используется память типа TLC. Также устройство обладает хорошими скоростными характеристиками передачи информации.

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Sethrise M2

Данный накопитель продается в трех вариантах с разным объемом памяти и работает на таком же типе чипов, как и вышеупомянутая модель, однако продавец прикладывает к каждому заказу подарок в виде радиатора охлаждения для накопителя. Стоит отметить, что покупатели отмечают быструю доставку и качество товара в целом.

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SAMSUNG M2

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И последний накопитель в данной подборке представлен в виде модели от известного бренда SAMSUNG. Накопитель очень популярны, и был заказан более 2200 раз. Стоит отметить возможность продавца отправить товар с местного склада из РФ. В наличии имеются накопителя с объемом памяти от 256 Гб до 2 Тб. Это один из лучших накопителей в данном списке, однако, поскольку товар оригинальный его цена немного выше остальных.

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