Полезные товары с Aliexpress: популярный робот-пылесос, аккумуляторы и многое другое
Оригинальный гироскоп
Это очень красивый и оригинальный гироскоп, который изготовлен из надежного титанового сплава. Все детали выточены на высокоточном оборудовании, гироскоп в целом состоит из четырех деталей и четырех винтов скрепляющих их. Данное изделие может стать отличным подарком для близкого человека.
US $148.22
Беспроводные наушники
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Это популярные наушники от компании Haylou, сейчас на них действует хорошая скидка от производителя. Товар был заказан более 1500 раз и имеет отличные отзывы. На одном заряде устройство может воспроизводить музыку до 24 часов с учетом заряда от транспортировочного кейса. А на одном заряде от встроенных аккумуляторов наушники работают четыре часа. Наушники удобные и практичные, а для управления имеют сенсорные кнопки.
US $24.64 - 25.39
Робот-пылесос
А это один из лучших робот пылесосов в данном ценовом сегменте, он отлично справляется с уборкой пыли и грязи, а также оснащен функцией влажной уборки. Также стоит отметить отличную навигацию и эффективный автоматический режим. Товар можно заказать с доставкой из Китая, Украины и РФ, а также многих других стран.
US $215.60
Светодиодный светильник
А это отличный уличный светильник, который работает от встроенного аккумулятора. Он включается автоматически в ночное время суток и срабатывает на движение. Заряжается встроенный аккумулятор от встроенной солнечной панели. Светильник проверили многие покупатели и подтверждают его работоспособность. На изделие оформлено более 13000 заказов.
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US $4.44 - 30.74
Искусственные тюльпаны
Данный продавец предлагает приобрести красивые искусственные тюльпаны, которые можно использовать в декоре вашей квартиры или в других целях, продавец предлагает большой выбор разнообразных цветов. Лот продается комплектом из 10 штук, а в целом товар был заказан более 14000 раз и имеет хорошие отзывы.
US $4.28 - 4.35 10 шт.
Аккумуляторы
У этого продавца можно приобрести 8 аккумуляторов типа ААА с электроемкостью в 1000 мАч каждый. Также в комплекте с аккумуляторами продавец поставляет удобный пластиковый кейс для хранения. Покупатели отмечают, что товар полностью соответствует описанию и всем характеристикам. Товар имеет много тысяч продаж и рейтинг 4,9 из 5.
US $7.43 8 шт.
Люминесцентные камни
Эти камни отлично подойдут для украшения сада или для декора других локаций. Они накапливают световую энергию и отдают ее в ночное время суток. Камни продаются набором из 10 штук, а при заказе можно выбрать один из предложенных цветов. Камни светят достаточно ярко и на протяжении долгого времени.
US $1.58 - 1.66 10 шт.
Кошачий домик
И последний товар на сегодня это красивый домик для котов, он продается в двух размерах. Товар имеет много продаж, и только хорошие отзывы от покупателей. Домик станет отличной локацией для большинства домашних котов. Также благодаря своей конструкции его можно трансформировать в открытую лежанку.
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US $16.31 - 23.24
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