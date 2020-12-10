Цепная пила на аккумуляторе

И начинает данную подбору аккумуляторная цепная пела, этот инструмент отлично подойдет для наведения порядка в своем саду, однако для серозных работ по распилке древесины, она конечно не подходит. В комплекте с пилой можно купить один или два аккумулятора на ваш выбор. Также стоит учесть что цепь, которая непосредственно режет дерево всегда можно заточить.

US $6.38 - 57.33

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Тольщиномер

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А данный прибор поможет измерить толщину краски или других покрытий на металле, эта модель отличается высоким качеством и точностью измерений до 0,1 микрона. При заказе можно выбрать один из четырех цветов. Также рекомендую ознакомиться с другими различными измерительными приборами на странице данного магазина.

US $35.00

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Удобная швабра для пола

А это продуманная и очень удобная швабра, которая оснащена механизмом для автоматического отжима тряпочки, также дополнительные тряпочки можно приобрести отдельно ила сразу при оформлении заказа. Швабра имеет специальные вырезы, благодаря которым можно быстро обходить ножки от мебели и убирать вокруг них. Товар пользуется большим спросом и может быть отправлен с многих стран, в том числе из Украины и РФ.

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US $12.46 - 17.98

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Точилка для ножей

А это простая, надежная, а главное эффективная точилка для ножей. Устройство имеет три точильных камня с разной степенью обработки. Сначала нож необходимо заточить на самом грубом камне, затем переходить к более мелкому для достижения максимально возможной остроты затачиваемого ножа. Изделие имеет много заказов и хороших отзывов.

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US $3.45

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Тестер для грунта

А данный тестер используется для измерения таких показателей почвы как: температура влажность и PH, а также прибор измеряет освещенность. Данные показатели крайне важны для правильно и эффективного выращивания различных садовых и сельскохозяйственных культур. На данное устройство оформлено более 3200 заказов, и оно имеет много хороших отзывов.

US $5.31 - 11.42

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Налобный фонарь

А это простой и недорогой налобный фонарь, устройство имеет два рабочих светодиода для ближнего и дальнего света. Питается устройство от аккумулятора 18650, который можно заряжать, не извлекая из фонарика. Также на корпусе имеется магнит, благодаря которому можно зафиксировать фонарик на металлических поверхностях, на данный товар оформлено почти 3000 заказов.

US $3.63 - 8.92

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Инструмент для заклепок

И замыкает данную подборку насадка на дрель или шуруповерт, которая позволяет работать с заклепками разного диаметра. При помощи данного инструмента можно значительно ускорить работу в том случае если вам предстоит выполнять большой объем работ связанный с заклепками. Устройство простое и надежное, а с полными характеристиками можно ознакомиться на странице товара.

US $11.26

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