Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные товары с Aliexpress: цепная пила на аккумуляторе, удобная швабра для пола и другое

Здесь вы найдете много интересных, полезных и популярных товаров с сайта Aliexpress.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 по ценам 3060 Ti в Compeo.ru - надо брать
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 с огромной скидкой
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке

Цепная пила на аккумуляторе 

И начинает данную подбору аккумуляторная цепная пела, этот инструмент отлично подойдет для наведения порядка в своем саду, однако для серозных работ по распилке древесины, она конечно не подходит. В комплекте с пилой можно купить один или два аккумулятора на ваш выбор. Также стоит учесть что цепь, которая непосредственно режет дерево всегда можно заточить.

US $6.38 - 57.33

Перейти в магазин

Тольщиномер 

реклама

А данный прибор поможет измерить толщину краски или других покрытий на металле, эта модель отличается высоким качеством и точностью измерений до 0,1 микрона. При заказе можно выбрать один из четырех цветов. Также рекомендую ознакомиться с другими различными измерительными приборами на странице данного магазина.

US $35.00

Перейти в магазин

Удобная швабра для пола

А это продуманная и очень удобная швабра, которая оснащена механизмом для автоматического отжима тряпочки, также дополнительные тряпочки можно приобрести отдельно ила сразу при оформлении заказа. Швабра имеет специальные вырезы, благодаря которым можно быстро обходить ножки от мебели и убирать вокруг них. Товар пользуется большим спросом и может быть отправлен с многих стран, в том числе из Украины и РФ.

анонсы и реклама
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Регард: 2080 Super дешевле чем когда-либо
Мультиварка Polaris со скидкой 40% в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

US $12.46 - 17.98

Перейти в магазин 

Точилка для ножей 

А это простая, надежная, а главное эффективная точилка для ножей. Устройство имеет три точильных камня с разной степенью обработки. Сначала нож необходимо заточить на самом грубом камне, затем переходить к более мелкому для достижения максимально возможной остроты затачиваемого ножа. Изделие имеет много заказов и хороших отзывов. 

реклама

US $3.45

Перейти в магазин 

Тестер для грунта 

А данный тестер используется для измерения таких показателей почвы как: температура влажность и PH, а также прибор измеряет освещенность. Данные показатели крайне важны для правильно и эффективного выращивания различных садовых и сельскохозяйственных культур. На данное устройство оформлено более 3200 заказов, и оно имеет много хороших отзывов.   

US $5.31 - 11.42

Перейти в магазин 

Налобный фонарь

А это простой и недорогой налобный фонарь, устройство имеет два рабочих светодиода для ближнего и дальнего света. Питается устройство от аккумулятора 18650, который можно заряжать, не извлекая из фонарика. Также на корпусе имеется магнит, благодаря которому можно зафиксировать фонарик на металлических поверхностях, на данный товар оформлено почти 3000 заказов.  

US $3.63 - 8.92

Перейти в магазин 

Инструмент для заклепок 

И замыкает данную подборку насадка на дрель или шуруповерт, которая позволяет работать с заклепками разного диаметра. При помощи данного инструмента можно значительно ускорить работу в том случае если вам предстоит выполнять большой объем работ связанный с заклепками. Устройство простое и надежное, а с полными характеристиками можно ознакомиться на странице товара.   

US $11.26

Перейти в магазин 

 

реклама



Смотрите также: 


 Рекомендую подписаться на мой Teltgram канал или сообщество в VK, там вы найдете много полезных товаров по оптимальной цене, а также купоны и скидки на товары из Китая. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс электроника с aliexpress товары с aliexpress топ товаров с aliexpress топ товаров из китая товары с сайта aliexpress инструменты с aliexpress топ товаров для мужиков электроинструменты с aliexpress инструменты с aliexpress по низкой цене
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Immortals: Fenyx Rising — рецензия
4
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
2
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
3
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
12
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
30
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
4

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 74
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

83 актуальных смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
3
Российская цена GeForce RTX 3070 продолжает снижаться – карта доступна со скидкой в 10 000 рублей
22
Xiaomi завершила жизненный цикл 7 актуальных смартфонов – названия и официальные причины
5
CD Projekt RED представила «звёздных» актёров русской озвучки Cyberpunk 2077
29
NVIDIA выпустила драйвера, повышающие производительность видеокарт GeForce RTX в Cyberpunk 2077
14
Radeon RX 6900 XT не оставил шанса GeForce RTX 3090 – 1 000$ vs 1 500$ в пользу AMD от Tomshardware
84
AMD остановила производство эталонных моделей Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800 – ожидается дефицит
15
В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
30
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
84
Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
54
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
54
Intel прекращает производство Core i9-9900K и других процессоров 9-го поколения – цены могут вырасти
12
CD Projekt рассказала, сколько копий Cyberpunk 2077 было предзаказано
34
Кража 40 ящиков с видеокартами RTX 3000 с фабрики MSI усугубила дефицит в магазинах
17
В Steam началась крупная распродажа по случаю скорого начала The Game Awards 2020
+
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков приняли участие в озвучке Cyberpunk 2077
73
NVIDIA подтвердила плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 – GeForce RTX 3090@60fps + RTX-ON только в 2К
18
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 Гбайт и GeForce RTX 3050 замечены в драйверах HP
13
Разработчики Horizon: Zero Dawn выпустили очередной пакет исправлений для PC-версии
30
«Если надо всё сжечь дотла — пусть горит»: релизный трейлер Cyberpunk 2077
41

Популярные статьи

MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
83
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
11
Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры
15
Популярные видеокарты 2020 - от GT 1030 до RTX 3070
41
Не "киберпанковый" Cyberpunk
58
Выбор комплекта памяти на 32 гигабайта и подготовка себя и ПК к его разгону
13
В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
4
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
1

Сейчас обсуждают

Roditch
18:29
Край — административно-территориальная единица в некоторых странах или государствах. Первоначально было название местности на окраинах (украинах).
Подсчитана стоимость PlayStatioin 5 и Xbox Series X в разных странах
ОвEрКл0keРс
18:27
сидишь на помойке ты и сочиняешь для нёе свои говнопомои за нищенскую подачку. Я лишь угараю с тебя и прочих.
MSI GeForce GTX1070 AERO 8GB, или как nVidia подложила мне "свинью" в драйвере
D3m0n
18:25
Теоретически да, КП-то в проце, хотя разводка дорожек может влиять. Ну и нюансы со стороны БИОС-а.
Процессор AMD Ryzen 5 5600X удалось запустить на плате ASRock X370 Taichi
Roditch
18:23
$500 они везде $500, а в рублях они или в луни, роли не играет. Короче готов принять в дар хоть в гривнах, хоть в песо. Конвертировать не проблема.
Подсчитана стоимость PlayStatioin 5 и Xbox Series X в разных странах
dmitry07
18:21
Речь о том, что кроме пастгена сейчас никакой другой версии на консолях просто нет.
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
Сергей Григорьев
18:20
Ты что попутал, агрессивная сущность. Недовольный разработчик или просто бездельник? На самом деле так - индустрия создаёт и предлагает товар, покупатель вправе рассчитывать на качество платя свои ден...
Не "киберпанковый" Cyberpunk
Listoman
18:18
На пк же просто отличный графон)
Cyberpunk 2077 на приставках PlayStation 5 и Xbox Series X выглядит гораздо хуже, чем на игровом ПК
warmuza
18:18
Серьёзно?
Half Life 3 все-таки вышла, только это произошло в мире Cyberpunk 2077
Сергей Андреевич
18:17
2к на 3770 да еще rx470xt ты серьозно думал что что потянет ? бгггг
Игроки недовольны чудовищной производительностью Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One
warmuza
18:17
Этот тип уже понял, что пора валить с этой планетки.
SpaceX провели успешные огневые испытания Starship SN8, но прототип взорвался
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем