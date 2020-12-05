Водяное охлаждение

Это водяное охлаждение для ПК, пожалуй, такой способ охлаждения элементов ПК является одним из лучших на сегодняшний день. Данный продавец предлагает несколько полностью укомплектованных систем на ваш выбор. Данное охлаждение оснащено стильной и очень необычной светодиодной подсветкой, которая значительно украсит ваш компьютер.

US $100.42 - 276.67

Перейти в магазин

Радиатор охлаждения для SSD M2

реклама

Данный радиатор предназначен для отвода тепла от накопителя формата SSD M2. А также он выполняет декоративную функцию, поскольку имеет красивую светодиодную подсветку. У продавца в наличии имеются также радиаторы без подсветки. Установить подобное устройство можно очень просто и быстро на любой подходящий накопитель.

US $3.36 - 9.15

Перейти в магазин

Кулер для ЦПУ

А это популярный кулер для ЦПУ радиатор, которого имеет шесть медных трубок. Трубки отводят тепло в радиатор, который в свою очередь охлаждается при помощи двух вентиляторов с размерами 120*120*25 миллиметров. Вентиляторы вращаются со скоростью до 2000 оборотов в минуту, что позволяет нагнетать воздушный поток на уровне до 45.2CFM. Кулер подходит к большинству процессоров от Intel и AMD.

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

US $39.46

Перейти в магазин

Внешняя звуковая карта

Данное устройство сможет помочь вам, если на материнской плате вышла из строя микросхема, отвечающая за звук. Эта звуковая карта подключается к ПК по средствам USB разъема, к ней можно подключать как колонки, так и микрофон. На устройстве имеется удобный регулятор громкости и кнопки блокировки отдельных входов.

реклама

US $6.88 - 8.15

Перейти в магазин

Оперативная память DDR4

Данная оперативная память продается парами. Каждая из планок оснащена высокоскоростными чипами с общим объемом в 8 Гб, рабочая частота чипов составляет 3000 МГц, при этом память имеет следующие тайминги 16-18-18-38. Также устройство оснащено радиатором охлаждения и стильной RGB подсветкой.

US $64.80

Перейти в магазин

Силиконовые фиксаторы для вентиляторов

А данный фиксаторы предназначены для крепления вентиляторов к корпусу ПК вместо базовых винтов, благодаря мягкому материалу из которого сделаны данные фиксаторы, они гасят вибрацию и сокращают уровень шума в целом. У продавца можно подобрать фиксаторы под любой размер вентиляторов.

US $5.35 - 5.83

Перейти в магазин

Механическая клавиатура

И замыкает данную подборку одна из самых популярных механических клавиатур. При заказе можно выбрать цвет переключателей, которые отличаются по глубине нажатия и скорости отклика. При выборе доставки из Китая будьте внимательны, у продавца имеются клавиатуры с иностранными раскладками. В целом товар был заказан почти 2000 раз.

US $47.39

Перейти в магазин

А для новичков Aliexpress дарит купон на скидку в US $25.00.

Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.

реклама









Подписывайтесь на мой Telegram канал или сообщество VK, там еще больше полезных и интересных товаров из Китая.

Смотрите также:

Товары со скидками до 50%

реклама



