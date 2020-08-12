Раскладной нож

Это отличный раскладной нож, который подойдет для ценителей истории или для любителей эпохи СССР. Нож имеет автоматическую раскладную конструкцию, также в комплекте с ножом поставляется тканевый чехол. Данная модель ножа стала одной из самых популярных на Aliexpress.

US $18.00

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Док-станция

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Данное устройство предназначено для быстрого подключения различных твердотельных накопителей к компьютеру. Это очень удобное решение, если вы часто имеете дело с большим количеством накопителей. Док-станция питается от бытовой электросети. При заказе будьте внимательны, у продавца есть блоки питание под разные стандарты розеток.

US $29.97

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Зарядный кабель

А это универсальный зарядный кабель. Кабель подключается к любому зарядному устройство, а на выходе у него имеется четыре различных разъема для зарядки разных устройств и смартфонов. Кабель можно заказать в нескольких модификациях. Суммарная расчетная нагрузка составляет 3,5 ампера. Общая длина кабеля составляет 120 сантиметров.

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US $3.99 - 4.99

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Мужская сумка

Данная сумка производится под известным брендом Jeep. У продавца ест три цветовых решения на ваш выбор. Сумка изготовлена из качественных материалов, товар имеет только положительные отзывы, а продавец оформил уже более 1000 заказов. Также стоит отметить довольно приемлемую цену на данную сумку.

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US $11.20

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Зарядный блок

А это мощный зарядный блок от компании Baseus, данное устройство выдает 65W мощности и имеет три порта для зарядки. Стоит подчеркнуть небольшие габаритные размеры зарядки, а также большое количество продаж и множество хороших отзывов. Товар можно заказать из Китая, а также со склада в РФ.

US $19.99 - 20.56

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Зажигалка

И замыкает данную подборку популярная газовая зажигалка. Устройство продается в одном цвете, также стоит подчеркнуть наличие клапана для заправки газа и наличие специальных сопел для формирования устойчивого пламени. На данный товар оформлено много заказов, а на странице продавца можно ознакомиться с реальными отзывами о товаре.

US $7.54

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