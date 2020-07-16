Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лампа от комаров, мужские часы и многое другое
УФ-лампа от комаров
Данная лампа предназначена для уличного использования. Своим светом она приманивает комаров и других насекомых, а при помощи специальной спирали обезвреживает насекомых. Данную лампу удобно использовать в беседке или просто возле дома во дворе. Корпус лампы водонепроницаемый.
US $48.00
Зарядный кабель
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Это популярный магнитный кабель для зарядки различных смартфонов. При заказе моно выбрать цвет кабеля, а также длину. Данный кабель может выдержать нагрузку до 5 ампер, а также он имеет магнит с такой конструкцией, которая вращается на 360 градусов. Товар можно заказать с местного склада в РФ.
US $0.99 - 3.99
Зарядный блок
Также для качественной зарядки необходим хороший зарядный блок. Данная модель имеет четыре порта для зарядки, один из которых поддерживает функцию быстрой зарядки. Мощность зарядки составляет 48 Вт. Устройство было заказано почти 4000 раз, а покупатели оставили много хороших отзывов.
US $3.99
Кроссовки Xiaomi Mijia
А это оригинальные кроссовки от компании Xiaomi. Кроссовки очень удобные и имеют оригинальный внешний вид, также кроссовки оснащены специальной ортопедической подошвой. У продавца имеются различные цветовые решения, а также много размеров на выбор. Кроссовки были заказаны более 3000 раз, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
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US $38.07
Мужские часы
Это оригинальная модель мужских часов они изготовлены из качественной стали. А также имеют стальной ремешок. Часы продаются с циферблатом черного и зеленого цвета, а их корпус защищен от проникновения воды. Часы очень популярные и имеют много хороших отзывов от новых владельцев.
US $24.90
Светодиодный фонарик
Данный фонарик имеет хорошее соотношение по цене и качеству. Фонарик для работы имеет встроенный аккумулятор, который заряжается от любого USB кабеля подключенного к зарядному блоку или внешнему аккумулятору. Для освещения на фонарике имеется два светодиода для ближнего и дальнего освещения.
US $2.99 - 4.99
Аккумуляторная УШМ
Данный инструмент питается от аккумулятора 20V. В комплекте с УШМ можно заказать сменные аккумуляторы для беспрерывной работы, а также сумку для транспортировки и хранения инструмента. Инструмент в силу своего источника питания очень удобный в работе, и полностью выполняет все задачи, как и проводные модели.
US $85.80 - 162.72
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