Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: летние шлепки, мощный светодиодный фонарик и многое другое
Автомобильная зарядка
Данная зарядка предназначена для использования в автомобиле, она питается от стандартного прикуривателя и на выходе имеет один USB порта и один USB Type-C с общей мощностью в 45W. Зарядный блок выглядит красиво и имеет компактные размеры, а также показывает ток заряда на меленьком цифровом дисплее.
US $10.33 - 11.19
Беспроводные TWS наушники
рекламаДанная модель наушников очень популярна среди покупателей и только у данного продавца ее заказали более 63000 раз. Наушники имеют компактный красивый кейс, на котором имеются индикаторы заряда как кейса в целом, так и отдельно взятого наушника. На каждом наушнике имеется сенсорная кнопка управления и индикатор зарядки. А благодаря большой емкости аккумулятора в кейсе от наушников можно заряжать различные устройства.
US $11.09
Шлепки
Скоро лето и вам может понадобиться соответствующая обувь. У данного продавца можно приобрести модные и популярные шлепки. При заказе можно выбрать необходимый вам размер, а также цвет обуви. Покупатели хорошо отзываются о товаре и о продавце в целом.
US $3.99
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Светодиодный фонарик
В любом доме или машине всегда может пригодиться качественный фонарик. У данного продавца можно выбрать хорошую и недорогую модель светодиодного фонарика для разных потребностей. Модели отличаются яркостью и дальностью свечения, а также количеством дополнительных аккумуляторов.
US $8.03 - 33.16
Мини-камера
Данную камеру можно использовать для различных сфер применения, она подойдет для автомобиля как видеорегистратор или для наблюдения за домом. Камера имеет модуль WI-FI поэтому к ней можно всегда подключится через любой смартфон. Также имеются инфракрасные светодиоды для ночной съемки, и датчик движения. Все видео записывается на карту памяти, которою можно приобрести разного объема.
US $8.53 - 27.40
Кабель для зарядки
Для тех, кому нужен кабель для зарядки с разъемом micro USB данная модель может стать отличным вариантом для приобретения. Кабель заказало огромное количество людей, и проверили его качество на практике. Кабель можно заказать с различной длиной, а также можно выбрать цвет разъемов. Общая допустимая нагрузка на кабель составляет 3 А.
US $0.55 - 1.76
Переходник
Данный переходник изготовлен в качественном корпусе из алюминия и предназначен для перехода от стандартного USB 3,0 на USB Type-C. Таким образом, его можно использовать для подключения различных хранителей информации к смартфону или для подключения различного оборудования на базе USB 3,0. Устройство надежное и популярное, оно было заказано более 4000 раз.
US $2.58 - 3.35
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