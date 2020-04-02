Товары с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: мужской кошелек, беспроводная зарядка и многое другое
Беспроводное зарядное устройство
Данное устройство позволяет зарядить смартфон или другие гаджеты беспроводным способом. Зарядка недорогая, но обеспечивает 15 ватт мощности. Также у продавца имеется и менее мощные модели. Зарядка имеет компактные размеры и приятный внешний вид. В характеристиках устройства имеется полный список гаджетов, с которым точно можно использовать данную зарядную станцию.
US $3.19 - 3.99
Кулер для ЦПУ
рекламаДанный кулер очень популярный и эффективный для охлаждения любого ЦПУ. Его можно заказывать в нескольких вариациях, которые отличаются по количеству вентиляторов охлаждения. В каждом из вентиляторов установлена RGB подсветка, которая украсит любой ПК. Для отвода тепла от ЦПУ в данном устройстве используется 6 медных трубок.
US $21.64 - 27.28
Мужской кошелек
Далее в подборке я разместил одну из самых популярных моделей мужских кошельков. В него легко помещаются купюры любого размера, а также большое количество кредитных карт. Также в кошельке предусмотрены маленькие карманчики для sim-карт или для карт памяти. Еще есть и отделение для мелочи, которое закрывается на молнию. Данный кошелек уже заказали более 14000 раз.
рекламаUS $4.99 - 8.99
Мини проектор
Проектор такого рода поможет скрасить любой вечер и сделать у вас дома небольшой кинотеатр. Данная модель имеет невысокую цену, а максимальная яркость лампы составляет 2800 люменов. В устройстве предусмотрены все необходимые разъемы и порты для полноценной работы с различными гаджетами. Проектор был заказан более 1500 раз.
US $59.99 - 84.99
Потолочный светильник
Это бюджетная модель потолочного светодиодного светильника, которую можно заказать с различной мощностью, а соответственно с различной выходной яркостью света. Также при заказе можно выбрать температуру свечения, а именно теплый белый свет или холодный белый свет. Стоит еще отметить качественный матовый рассеиватель света, который эффективно и приятно для глаза выполняет свою задачу.
US $4.02 - 12.26
Рюкзак Xiaomi
Это небольшой рюкзак от компании Xiaomi, его емкость всего 10 литров. И в нем нет много отделений. Зато он имеет стильный внешний вид, а главное невысокую цену. У продавца можно выбрать один из многих цветов изделия при заказе. А многие покупатели уже отдали предпочтение данному изделию, и на данный момент товар имеет более 5000 продаж.
US $6.37 - 8.23
Наушники BlitzWolf FYE6
Это хорошие и качественные наушники, которые производит компания BlitzWolf. Данная компания хорошо зарекомендовала себя на рынке беспроводных наушников и многих других изделий. Благодаря своему опыту компания создала отличные наушники за приемлемую цену. Наушники обладают отличным звучанием, а встроенный в кейс аккумулятор позволит много раз подзарядить наушники. Данный товар приобрели уже почти 3000 покупателей.
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US $37.90
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