Беспроводное зарядное устройство

Данное устройство позволяет зарядить смартфон или другие гаджеты беспроводным способом. Зарядка недорогая, но обеспечивает 15 ватт мощности. Также у продавца имеется и менее мощные модели. Зарядка имеет компактные размеры и приятный внешний вид. В характеристиках устройства имеется полный список гаджетов, с которым точно можно использовать данную зарядную станцию.

US $3.19 - 3.99

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Кулер для ЦПУ

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Данный кулер очень популярный и эффективный для охлаждения любого ЦПУ. Его можно заказывать в нескольких вариациях, которые отличаются по количеству вентиляторов охлаждения. В каждом из вентиляторов установлена RGB подсветка, которая украсит любой ПК. Для отвода тепла от ЦПУ в данном устройстве используется 6 медных трубок.

US $21.64 - 27.28

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Мужской кошелек

Далее в подборке я разместил одну из самых популярных моделей мужских кошельков. В него легко помещаются купюры любого размера, а также большое количество кредитных карт. Также в кошельке предусмотрены маленькие карманчики для sim-карт или для карт памяти. Еще есть и отделение для мелочи, которое закрывается на молнию. Данный кошелек уже заказали более 14000 раз.



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US $4.99 - 8.99

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Мини проектор

Проектор такого рода поможет скрасить любой вечер и сделать у вас дома небольшой кинотеатр. Данная модель имеет невысокую цену, а максимальная яркость лампы составляет 2800 люменов. В устройстве предусмотрены все необходимые разъемы и порты для полноценной работы с различными гаджетами. Проектор был заказан более 1500 раз.

US $59.99 - 84.99

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Потолочный светильник

Это бюджетная модель потолочного светодиодного светильника, которую можно заказать с различной мощностью, а соответственно с различной выходной яркостью света. Также при заказе можно выбрать температуру свечения, а именно теплый белый свет или холодный белый свет. Стоит еще отметить качественный матовый рассеиватель света, который эффективно и приятно для глаза выполняет свою задачу.

US $4.02 - 12.26

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Рюкзак Xiaomi

Это небольшой рюкзак от компании Xiaomi, его емкость всего 10 литров. И в нем нет много отделений. Зато он имеет стильный внешний вид, а главное невысокую цену. У продавца можно выбрать один из многих цветов изделия при заказе. А многие покупатели уже отдали предпочтение данному изделию, и на данный момент товар имеет более 5000 продаж.



US $6.37 - 8.23

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Наушники BlitzWolf FYE6

Это хорошие и качественные наушники, которые производит компания BlitzWolf. Данная компания хорошо зарекомендовала себя на рынке беспроводных наушников и многих других изделий. Благодаря своему опыту компания создала отличные наушники за приемлемую цену. Наушники обладают отличным звучанием, а встроенный в кейс аккумулятор позволит много раз подзарядить наушники. Данный товар приобрели уже почти 3000 покупателей.

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US $37.90

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