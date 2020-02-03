Импульсная зажигалка

Данная зажигалка для поджигания предметов использую не открытое пламя, а электрическую дугу. В данной модели используется две дуги, которые пересекаются и усиливают поджигающей эффект. Все изделие производится в красивом классическом корпусе и имеет встроенный аккумулятор, которого хватает на долгое время использования. В цело очень популярный и красивый товар, на который много тысяч продаж.

US $4.99 - 7.99

Перейти в магазин

Лента для ванной

Данная лента предназначена для гидроизоляции швов между кафелем и ванной. Лента универсальная и прозрачная, поэтому подойдет к любому дизайну и стилю. Лента фиксируется надежно и полностью не пропускает воду и является гораздо лучащим решением, чем силикон или какие-либо другие средства.

реклама

US $1.50 - 8.09

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

В современном мире внешний аккумулятор является практически неотъемлемой частью каждого пользователя электронных гаджетов. Данное устройство компактное и поместится в любом кармане, а для удобства использования на корпусе имеется цифровой дисплей для отображения уровня оставшегося заряда. А в целом электроемкость устройства составляет 10000 мАч. US $13.77 - 15.74

Перейти в магазин

Ночник

Этот ночник можно использовать в любом удобном для вас месте, питается он от трех батареек или аккумуляторов типа ААА. А для фиксации в комплекте со светильником имеется 3М скотч, который позволит плотно и надежно закрепить изделие на стене или других предметах. А активируется светильник от движения, что очень удобно в ночное время суток.

реклама

US $3.45

Перейти в магазин

Бюджетный ноутбук CHUWI

Это один из самых бюджетных и функциональных ноутбуков, которые можно приобрести на сегодняшний день. Ноутбук, конечно, использовать для игр нельзя, но для операционных задач он точно подойдет. Ноутбук изготовлен в тонком корпусе и имеет довольно неплохие характеристики как для своей цены, а также предусмотрен слот для дополнительного SSD накопителя. В целом очень неплохой вариант для офисных задач, а также большим преимуществом является наличие аккумулятора, которого хватает от семи до десяти часов непрерывного использования.

US $209.86 - 225.27

Перейти в магазин

Коврик для мышки

Этот коврик изготовлен с принтом из популярного мультика, и я думаю многие его сразу узнают. У продавца есть несколько размеров на выбор. А также стоит отметить, что покупатели отмечают высокое качество изделия и рекомендуют товар в отзывах.

US $2.25 - 11.70

Перейти в магазин

Карта памяти

И замыкает подборку карта памяти от компании SanDisk. Накопитель можно заказать разной емкостью, а также можно выбрать разную скорость записи. У продавца также можно заказать удобные устройства для подключения данных накопителей напрямую к компьютерам.

US $2.44 - 53.99

Перейти в магазин

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

Смотрите также:

реклама



