Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: импульсная зажигалка, внешний аккумулятор и многое другое
Импульсная зажигалка
Данная зажигалка для поджигания предметов использую не открытое пламя, а электрическую дугу. В данной модели используется две дуги, которые пересекаются и усиливают поджигающей эффект. Все изделие производится в красивом классическом корпусе и имеет встроенный аккумулятор, которого хватает на долгое время использования. В цело очень популярный и красивый товар, на который много тысяч продаж.
US $4.99 - 7.99
Лента для ванной
Данная лента предназначена для гидроизоляции швов между кафелем и ванной. Лента универсальная и прозрачная, поэтому подойдет к любому дизайну и стилю. Лента фиксируется надежно и полностью не пропускает воду и является гораздо лучащим решением, чем силикон или какие-либо другие средства.
рекламаUS $1.50 - 8.09
Внешний аккумулятор
В современном мире внешний аккумулятор является практически неотъемлемой частью каждого пользователя электронных гаджетов. Данное устройство компактное и поместится в любом кармане, а для удобства использования на корпусе имеется цифровой дисплей для отображения уровня оставшегося заряда. А в целом электроемкость устройства составляет 10000 мАч. US $13.77 - 15.74
Ночник
Этот ночник можно использовать в любом удобном для вас месте, питается он от трех батареек или аккумуляторов типа ААА. А для фиксации в комплекте со светильником имеется 3М скотч, который позволит плотно и надежно закрепить изделие на стене или других предметах. А активируется светильник от движения, что очень удобно в ночное время суток.
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US $3.45
Бюджетный ноутбук CHUWI
Это один из самых бюджетных и функциональных ноутбуков, которые можно приобрести на сегодняшний день. Ноутбук, конечно, использовать для игр нельзя, но для операционных задач он точно подойдет. Ноутбук изготовлен в тонком корпусе и имеет довольно неплохие характеристики как для своей цены, а также предусмотрен слот для дополнительного SSD накопителя. В целом очень неплохой вариант для офисных задач, а также большим преимуществом является наличие аккумулятора, которого хватает от семи до десяти часов непрерывного использования.
US $209.86 - 225.27
Коврик для мышки
Этот коврик изготовлен с принтом из популярного мультика, и я думаю многие его сразу узнают. У продавца есть несколько размеров на выбор. А также стоит отметить, что покупатели отмечают высокое качество изделия и рекомендуют товар в отзывах.
US $2.25 - 11.70
Карта памяти
И замыкает подборку карта памяти от компании SanDisk. Накопитель можно заказать разной емкостью, а также можно выбрать разную скорость записи. У продавца также можно заказать удобные устройства для подключения данных накопителей напрямую к компьютерам.
US $2.44 - 53.99
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