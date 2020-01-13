Компьютерная мышка

Эта модель компьютерной мышки имеет простой, но современный дизайн на ней установлено две стандартные кнопки и колесико, а также кнопка управления подсветкой. Преимущество этой мышки является беспроводное подключение к компьютеру по средствам bluetooth, а также аккумулятор, которого хватает на 7 дней беспрерывной работы с включенной подсветкой и на 30 дней без нее.

US $8.04

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Светодиодный фонарик

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Данный фонарик имеет несколько светодиодов. Первый светодиод предназначен для центрального освещения, на нем установлена концентрирующая линза с возможностью переключения на дальний или ближний свет. Второй светодиод установлен сбоку на корпусе и предназначен для ближнего рассеянного освещения. Фонарик продан более 24 000 раз.

US $2.79 - 4.65

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Декоративная роза

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Это изделие идеально подойдет на подарок. Оно состоит из декоративной розы со светодиодной подсветкой, которая установлена на деревянной основе под стеклянной колбой. У продавца есть несколько вариантов расцветок роз. Для питания подсветки используется три батарейки типа АА, которые устанавливаются в нижнюю часть изделия.

US $4.54 - 12.62

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Светодиодный светильник

Данный светильник продается в четырех размерах. Соответственно чем больше размер, тем больше мощность и яркость светильника. Также можно выбрать холодное белое или теплое желтое свечение. А вот пульта управления или RGB светодиодов в данной модели нет, но благодаря этому производителю удалось сделать приемлемую цену на светильник.

US $3.71 - 11.32

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Светодиодный светильник с bluetooth колонкой

А эта модель светодиодного светильника уже имеет цену выше, чем модель сверху в подборке. Однако в нем установлена bluetooth колонкой с довольно неплохим звучанием и RGB светодиоду, что позволит сделать цветомузыку в комнате. Управлять светильником можно как с пульта, так и со смартфона. Для управления со смартфона необходимо скачать специальное простои и удобное приложение. Также можно выбрать различную мощность светильника и модель без колонки.

US $11.97 - 136.74

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Кроссовки SENTA

Это мужские спортивные кроссовки с отличным дизайном и практичным демпфером. Демпфер установлен в подошве кроссовок и предназначен для смягчения при ходьбе или занятиях спортом. У продавца есть огромное количество цветов на выбор, а также есть разные размеры кроссовок.

US $16.56 - 22.90

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Внешний аккумулятор Baseus

Данный аккумулятор изготовлен в надежном пластиковом корпусе и имеет электроемкость на 30000 мАч и мощность на 33 Ватта. Зарядное устройство поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3.0, также в нем предусмотрено много разъемов для одновременного подключения различных устройств. Для контроля над уровнем зарядки аккумулятора на корпусе установлен дисплей. При заказе можно выбрать белый или черный цвет устройства.

US $35.79 - 37.54

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