А я всегда, что у нашей страны много друзей.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Пока политики в странах коллективного Запада пытаются заставить европейский и американский бизнес рискнуть вложить свои деньги в одну большую утопию под названием «зеленый переход», капиталисты в Старом и Новом свете по-прежнему заняты тем, чем они и должны заниматься — зарабатыванием денег.

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И делать деньги им сегодня стало значительно проще, поскольку под давлением Вашингтона Европа отказалась от трубопроводного газа из России, на смену которому пришли поставки сжиженного газа, доставляемые монструозными газовозами по морю. Я уже рассказывал, как в последние годы каждая европейская столица посчитала своим долгом заняться строительством терминалов СПГ, чтобы избавиться от потенциальной зависимости от своих европейских партнеров.

Все это существенно осложнило способность Вашингтона и Брюсселя отслеживать поставки российского газа из-за чего на Западе раз за разом возникают скандалы с выявлением «тайных» потребителей российского газа с их последующим публичным порицанием.

В этот раз «нарушительницей спокойствия» стала Испания, которая нарастила импорт российского газа в мае этого года на 121% по сравнению с прошлогодними показателями. Сообщается, что Россия поставила эквивалент почти 10 тысяч гигаватт-часов Испании, заняв место второго по объемам поставщика газа в эту европейскую страну.

Любопытно отметить, что еще в марте представители испанских властей направили своим энергетическим компаниям письмо со слезной просьбой не заключать новые контракты с Россией на поставку сжиженного газа.

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Как показала практика, подобные «рекомендации» не возымели ровным счетом никакого эффекта на европейский бизнес, который их просто-напросто проигнорировал. На фоне порицания со стороны других западных столиц заместитель премьер-министра Испании Тереса Рибера выразила свою уверенность, что Брюссель «рано или поздно введет полный запрет на российский газ». Но в том-то и дело, что в этом случае вся ответственность за последствия данного решения ляжет на плечи европейских политиков, которым рано или поздно придется отвечать перед своими избирателями.