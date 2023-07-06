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Почему два главных союзника США поссорились из-за СПГ
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Глядя на нескончаемые поездки американских политиков по всему миру, начинаешь невольно сравнивать звездно-полосатых посланцев с представителями другой некогда популярной в США профессии — коммивояжёрами. Последние тоже без конца колесили здесь и там, приодевшись в дорогой костюм, в попытках всучить сельским зевакам что-нибудь ненужное.

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Впрочем, а что посланники Вашингтона, уничтожившего собственную индустриальную базу на корню, могут предложить сегодня другим странам мира, кроме честных обещаний не организовывать государственный переворот в столице принимающей стороны? Понятное дело, что обещаниям этим никто и не думает верить.

Однако есть у Соединенных Штатов и преданные друзья, которые давным-давно привыкли жертвовать своими национальными интересами в угоду представителей «сияющего града на холме». Таковыми, вне всяких сомнений, являются Австралия, Япония и Великобритания.

Понятное дело, что эти страны пытаются работать сообща в ситуации, когда Китай смог привлечь к участию в своем глобальном индустриальном проекте «Пояс и путь» аж 148 полноправных участников международной жизни из самых разных уголков земного шара. Впрочем, иногда у горстки преданных сателлитов США кое-что неплохо получается.

К примеру, я бы даже на спор не смог назвать ту страну, которая стала крупнейшим экспортером СПГ по результатам прошлого года. А стала ею между тем Австралия, незначительно обогнавшая США и Катар с результатом в 81,4 миллиона тонн сжиженного газа, поставленного в другие страны!

Понятное дело, что самостоятельно австралийцы едва ли смогли бы проявить подобную прыть, если бы не пользовались помощью продвинутых в техническом плане японцев. Впрочем, достижение рекордных объемов экспорта газа в прошлом году не обошлось для Австралии без потерь, поскольку местные энергетики просто-напросто не справлялись с ростом темпов потребления электричества. Это побудило австралийских политиков в законодательном порядке отдать приоритет удовлетовернию потребностей внутреннего рынка, а не рынка внешнего.

Кроме того, австралийцы пообещали Вашингтону, что все новые газовые месторождения будут неукоснительно соблюдать нормы так называемых «нулевых выбросов», что существенно ограничит темпы их добычи. Последнее решение Канберры переполнило чашу терпения представителей Страны восходящего солнца, которые надеялись за счет австралийского импорта обеспечить свою энергетическую безопасность.

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Так, президент японского Института энергетической экономики Тацуя Терезава недавно заявил, что Австралия исключена из списка тех стран, чьи поставки призваны были подменить для Токио регулярные закупки российского газа. По его словам, Япония будет искать новых надежных поставщиков, включая поставщиков СПГ с американской Аляски. Терезава отметил, что австралийцы меняют правила по ходу игры, несмотря на то, что её правила предварительно обсуждались на высочайшем государственном уровне, что подрывает сами основы двухсторонних взаимоотношений.

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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