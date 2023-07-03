Венгерский премьер-министр знает о чем говорит.

Все знают древнее как сам мир крылатое выражение, которое гласит о том, что положено Юпитеру, быку совсем не положено. Судя по всему, руководство Европейского союза предпочло забыть об этой непреложной истине, наблюдая за тем, насколько вольготно чувствуют себя их американские коллеги.

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Да, США — это только формально объединение пятидесяти штатов, а по факту речь идет о стране, где жестко выстроенная вертикаль власти позволяет власть имущим контролировать финансовые потоки. Другое дело - ЕС, где бюрократический аппарат является искусственно созданной надстройкой, которая не может отменять решения, принятые на национальном уровне. Более того, из состава ЕС страны могут свободно выходить и история уже знает один такой прецедент, пусть и не очень удачный.

В общем, зависть — плохое чувство, поскольку теперь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от властей ЕС объяснить, каким образом они довели это объединение до банкротства. И что самое интересное — скандальному венгерскому политику в логике не откажешь, поскольку Европейская Комиссия недавно подготовила поправки в бюджет ЕС, в которых она просила страны-члены объединения дополнительно выделить десятки миллиардов евро на осуществляемые ею программы.

Орбан же указал на то, что в прошлом году страны ЕС согласовали бюджет на целых семь лет вперед и просьба выделить астрономическую сумму непонятно, на какие цели уже на второй год нового бюджета, говорит о том, что кто-то весьма фривольно обращался с деньгами, которых должно было хватить еще минимум на пять лет.

В этой связи премьер-министр Венгрии потребовал разобраться с тем, кто довел ЕС до банкротства, а также потребовал установить, кто виновен в растрате средств объединения.

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В этой ситуации уже сейчас можно утверждать о том, что если Европейская Комиссия и получит запрошенные ею деньги, то это произойдет очень нескоро и будет сопровождаться непрекращающимися скандалами, что ставит крест на способности европейских бюрократов и дальше вставлять палки в колеса России.