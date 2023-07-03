Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Орбан потребовал от властей ЕС отчитаться о том, как они довели Европу «до банкротства»
Венгерский премьер-министр знает о чем говорит.
рекомендации
-25% на iPhone SE 2022 = за копейки, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
iPhone 14 по цене 12го - смотри
MSI Gaming 4060 Ti дешевле чем 3060 Ti
-60000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

Все знают древнее как сам мир крылатое выражение, которое гласит о том, что положено Юпитеру, быку совсем не положено. Судя по всему, руководство Европейского союза предпочло забыть об этой непреложной истине, наблюдая за тем, насколько вольготно чувствуют себя их американские коллеги.

реклама

Да, США — это только формально объединение пятидесяти штатов, а по факту речь идет о стране, где жестко выстроенная вертикаль власти позволяет власть имущим контролировать финансовые потоки. Другое дело - ЕС, где бюрократический аппарат является искусственно созданной надстройкой, которая не может отменять решения, принятые на национальном уровне. Более того, из состава ЕС страны могут свободно выходить и история уже знает один такой прецедент, пусть и не очень удачный.

В общем, зависть — плохое чувство, поскольку теперь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от властей ЕС объяснить, каким образом они довели это объединение до банкротства. И что самое интересное — скандальному венгерскому политику в логике не откажешь, поскольку Европейская Комиссия недавно подготовила поправки в бюджет ЕС, в которых она просила страны-члены объединения дополнительно выделить десятки миллиардов евро на осуществляемые ею программы.

Орбан же указал на то, что в прошлом году страны ЕС согласовали бюджет на целых семь лет вперед и просьба выделить астрономическую сумму непонятно, на какие цели уже на второй год нового бюджета, говорит о том, что кто-то весьма фривольно обращался с деньгами, которых должно было хватить еще минимум на пять лет.

В этой связи премьер-министр Венгрии потребовал разобраться с тем, кто довел ЕС до банкротства, а также потребовал установить, кто виновен в растрате средств объединения.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-20000р на 4080 MSI Suprim X
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
В два раза упала цена Vivo Y35
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

В этой ситуации уже сейчас можно утверждать о том, что если Европейская Комиссия и получит запрошенные ею деньги, то это произойдет очень нескоро и будет сопровождаться непрекращающимися скандалами, что ставит крест на способности европейских бюрократов и дальше вставлять палки в колеса России.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #нефть и газ #россия и ес
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правозащитная организация потребовала от Украины расследовать применение ВСУ мин ПФМ-1
Миноукладчики и малокалиберные пушки — вот, чем США собираются «защищать» Тайвань
В Германии 7 из 10 компаний вынуждены нанимать сотрудников пенсионного возраста
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ночной атакой с тыла был уничтожен плацдарм ВСУ у Антоновского моста - десантники подошли на лодках
17
Военкор Сладков: Украина готовится сдать Харьков и Сумы
9
В Сети появились кадры с танком Leopard с установленной советской динамической защитой «Контакт-1»
15
WhatsApp теперь позволяет передавать свои чаты между разными устройствами QR-кодом
+
Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways за полёты в РФ
2
WhatsApp позволит делиться видео высокого качества
1
В Германии заявляют, что страна не должна навсегда отказываться от российского газа
8
ASUS показала прототип видеокарты с M.2 разъёмом
11
В Германии отказались поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать ударов по России
1
ВС РФ накрыли модернизированным "Искандером-М" скопление ВСУ под Антоновским мостом [Видео]
3
Лукашенко: координаты центров принятия решений уже определены и утверждены на военных картах
3
Точный удар «Искандера» и ночной рейд армии РФ уничтожил украинскую ДРГ под Антоновским мостом
1
Все видеокарты RTX 4000 подорожают в Китае на 4-5%: RTX 4090 будет стоить на $100 дороже
8
В сети появилось видео с танком Leopard-2 и установленной на нём ДЗ "Контакт-1"
1
GeForce RTX 4060 появилась в российской рознице – смотрим цены и изучаем курс национальной валюты
21
Как Европа за 10 лет превратила Украину в «банановую» республику, и чего это стоило самим украинцам
15
Премьер Испании пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется: четыре дополнительных танка Leopard 2A4 уже в пути
6
Появился ИИ, хорошо разбирающийся в даркнете
+
ЧВК Вагнер закрывает все пункты приёма добровольцев в России
4
Spiegel: Германия и Польша не могут договориться по цене ремонта танков для Украины
4

Популярные статьи

7 поцессоров прошлых поколений, которые можно смело покупать в новый компьютер в 2023 году
21
Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
13
Выбираю геймерский телевизор для себя – что купить для вывода игр с компьютера и PlayStation 5
12
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
25
Играем в запрещёнку - эмулятор Yuzu для игр Nintendo Switch
2
Что такое грамотная политика или как небольшой стране добиться мира и процветания
14
Фильмы по комиксам времен, когда Marvel и DS еще все не испоганили
6
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
27
О чем свидетельствуют европейцам массовые беспорядки во Франции
24
Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин
33

Сейчас обсуждают

lion77815
09:10
Так их же больше. Ничего личного, статистика
Bloomberg: Мятеж Пригожина привёл к проверкам окружения Шойгу
Ирина Мостовая
09:08
Не случайный. Шойгу из « клана Ельцина»
Bloomberg: Мятеж Пригожина привёл к проверкам окружения Шойгу
lion77815
09:08
Многохоходовочка с "сердюковыми". шоп никто не догадался какие мы щас ... уууухх!
Bloomberg: Мятеж Пригожина привёл к проверкам окружения Шойгу
Дмитрий Смирнов
09:07
Ну и какие результаты "бруссиловского" прорыва тогда были по итогу?
ЧВК Вагнер закрывает все пункты приёма добровольцев в России
Китя.
09:06
Борода 3 проца Ryzen 7950X3D во время презентаций спалил и мамки ушли с ним в мир иной. https://dzen.ru/video/watch/6433d681b0824f72e1b065e6?t=5
AMD подарит игру Starfield при покупке процессоров Ryzen 7000
dimkahon
09:05
Всегда подозревал, что Лизка мужиг!
Руководители NVIDIA Дженсен Хуанг и AMD Лиза Су предположительно являются двоюродными братьями
Дмитрий
09:03
25 точек это всего лишь девятиэтажка с 2 подъездами. в этом человейнике за пару сотен точно перевалит ))
Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
Дмитрий
09:01
В России ростелеком точно так же делает. каждой бабке роутер ставит она даже не знает зачем он.
Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
Дмитрий
09:00
Через программу посмотрел. в доме 72 квартиры. там 33 точки. ну там у некоторых роутеров сразу два диапазона и две точки. но там таких всего 3 штуки. но всеравно куча целая. Я не представляю ско...
Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
Робин Гудеичь
08:57
Не надо писать " чтобы 2-3 ", не что не мешает делать карты на 2 слота и параллельно сделать 3-4 слота для тех кто хочет именно турбину(что бы выгонять тепло из корпуса) и было это акустически приемле...
MSI представила GeForce RTX 4090 AERO S с турбовентилятором
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем