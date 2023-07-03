Все знают древнее как сам мир крылатое выражение, которое гласит о том, что положено Юпитеру, быку совсем не положено. Судя по всему, руководство Европейского союза предпочло забыть об этой непреложной истине, наблюдая за тем, насколько вольготно чувствуют себя их американские коллеги.
реклама
Да, США — это только формально объединение пятидесяти штатов, а по факту речь идет о стране, где жестко выстроенная вертикаль власти позволяет власть имущим контролировать финансовые потоки. Другое дело - ЕС, где бюрократический аппарат является искусственно созданной надстройкой, которая не может отменять решения, принятые на национальном уровне. Более того, из состава ЕС страны могут свободно выходить и история уже знает один такой прецедент, пусть и не очень удачный.
В общем, зависть — плохое чувство, поскольку теперь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от властей ЕС объяснить, каким образом они довели это объединение до банкротства. И что самое интересное — скандальному венгерскому политику в логике не откажешь, поскольку Европейская Комиссия недавно подготовила поправки в бюджет ЕС, в которых она просила страны-члены объединения дополнительно выделить десятки миллиардов евро на осуществляемые ею программы.
Орбан же указал на то, что в прошлом году страны ЕС согласовали бюджет на целых семь лет вперед и просьба выделить астрономическую сумму непонятно, на какие цели уже на второй год нового бюджета, говорит о том, что кто-то весьма фривольно обращался с деньгами, которых должно было хватить еще минимум на пять лет.
В этой связи премьер-министр Венгрии потребовал разобраться с тем, кто довел ЕС до банкротства, а также потребовал установить, кто виновен в растрате средств объединения.
В этой ситуации уже сейчас можно утверждать о том, что если Европейская Комиссия и получит запрошенные ею деньги, то это произойдет очень нескоро и будет сопровождаться непрекращающимися скандалами, что ставит крест на способности европейских бюрократов и дальше вставлять палки в колеса России.