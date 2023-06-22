Недавно известный на Ближнем Востоке аналитик Ахмад Султан заявил, что покинувшие Сирию в прошлом году боевики запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «ДАИШ» разочарованы в своем решении приехать на Украину для битвы с ВС РФ. По информации ближневосточного политолога:
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«Джихадисты быстро поняли, что ситуация на Украине складывается для них крайне тяжелая, что поле битвы плохо им подходит, и что сравнение с Москвой уже проиграно».
Напомню, что только вмешательство ВКС РФ в опосредованный конфликт против сирийского государства в 2015 году спасло Дамаск от страшной участи. Российские летчики не просто громили позиции радикальных исламистов по всей Сирии, но и положили конец грандиозной по своим масштабам операции по воровству сирийской нефти через территорию Турции.
Многие из тех государств, которые участвовали в инициированном Вашингтоном заговоре против Сирии, включая Турцию и Саудовскую Аравию, сегодня являются союзниками Москвы, что оставило радикальных исламистов запрещенных в РФ террористических организаций «без работы».
Впрочем, попытки вновь испытать силу русского оружия на прочность плохо закончились для джихадистов и на этот раз. По данным Ахмада Султана, недавно в Сирию вернулся с Украины Абдель Хаким аль-Шишани, который на данный момент является одним из наиболее видных представителей радикальных боевиков в Идлибе.
Согласно сообщениям СМИ, аль-Шишани и поехавшие с ним на Украину радикальные боевики действовали неподалеку от Артемовска, который стал центром наиболее ожесточенного противостояния между ВС РФ и ВСУ. Судя по всему, после увиденного в Артемовске лидер радикальных исламистов не посчитал возможным и дальше оставаться на территории Украины.
Я уже много раз отмечал, что самым ценным ресурсом для западных столиц являются не деньги и не военная техника, а опытные наемники, которых Вашингтон всегда может применить для достижения своих целей в любой точке земного шара. Именно по этой причине информация ближневосточного аналитика, что аль-Шишани и его людей с Украины вывозили западные спецслужбы свидетельствует о том, что Запад сегодня пытается минимизировать свои потери в борьбе с РФ.