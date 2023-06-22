Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Сбежавшие с Украины радикальные исламисты считают, что «битва уже проиграна»
Самая эффективная тактика - вовремя слинять.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Недавно известный на Ближнем Востоке аналитик Ахмад Султан заявил, что покинувшие Сирию в прошлом году боевики запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «ДАИШ» разочарованы в своем решении приехать на Украину для битвы с ВС РФ. По информации ближневосточного политолога:

реклама

«Джихадисты быстро поняли, что ситуация на Украине складывается для них крайне тяжелая, что поле битвы плохо им подходит, и что сравнение с Москвой уже проиграно».

Напомню, что только вмешательство ВКС РФ в опосредованный конфликт против сирийского государства в 2015 году спасло Дамаск от страшной участи. Российские летчики не просто громили позиции радикальных исламистов по всей Сирии, но и положили конец грандиозной по своим масштабам операции по воровству сирийской нефти через территорию Турции.

Многие из тех государств, которые участвовали в инициированном Вашингтоном заговоре против Сирии, включая Турцию и Саудовскую Аравию, сегодня являются союзниками Москвы, что оставило радикальных исламистов запрещенных в РФ террористических организаций «без работы».

Впрочем, попытки вновь испытать силу русского оружия на прочность плохо закончились для джихадистов и на этот раз. По данным Ахмада Султана, недавно в Сирию вернулся с Украины Абдель Хаким аль-Шишани, который на данный момент является одним из наиболее видных представителей радикальных боевиков в Идлибе.

Согласно сообщениям СМИ, аль-Шишани и поехавшие с ним на Украину радикальные боевики действовали неподалеку от Артемовска, который стал центром наиболее ожесточенного противостояния между ВС РФ и ВСУ. Судя по всему, после увиденного в Артемовске лидер радикальных исламистов не посчитал возможным и дальше оставаться на территории Украины.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Я уже много раз отмечал, что самым ценным ресурсом для западных столиц являются не деньги и не военная техника, а опытные наемники, которых Вашингтон всегда может применить для достижения своих целей в любой точке земного шара. Именно по этой причине информация ближневосточного аналитика, что аль-Шишани и его людей с Украины вывозили западные спецслужбы свидетельствует о том, что Запад сегодня пытается минимизировать свои потери в борьбе с РФ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #россия против сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден признался, что испытывает беспокойство из-за вероятного применения Россией ядерного оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
28
The Drive: экипаж Ка-52 вернулся на базу с оторванным хвостом показав потрясающую живучесть [Видео]
13
ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
11
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о пострадавшем имидже российской армии
26
Российские музеи выстроились в очередь за подбитыми танками семейства "Leopard"
18
CNN: Российская авиация препятствует украинскому контрнаступлению
3
Гендиректор AMD: больше новостей о ROCm на видеокартах Radeon ожидается в ближайшее время
1
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
27
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
3
В сети появилось видео успешного перехвата дрона-камикадзе "Герань 2" экипажем МиГ-29 ВСУ
8
Соединенные Штаты признали ошибку, из-за которой Украина получала военную технику по завышенной цене
4
Мы не будем обсуждать вопрос членства Украины в НАТО на июльском саммите - Столтенберг
+
В Европе Toyota надеется к 2035 году перейти на продажу только электромобилей
+
48 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Российский танк победил в бою против 3 украинских танков и взял опорный пункт противника
4
Российские войска в боях за Новодонецкое заполучили новый трофей — американский MRAP Oshkosh M-ATV
+
Пригожин: Вагнер набирает геймеров из-за их опыта и реакции
4
Российские Су-34 получили улучшенную защиту от РЭБ украинского производства и систем стран НАТО
1
ВСУ подтягивают к Пятихаткам резервы
+
Инвесторы Bitcoin хранят на «спящих кошельках» 15,2 млн BTC
+

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
13
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
9
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
40
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
7
Контрнаступление развенчало миф о превосходстве техники НАТО
22
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
21
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
26
Sabah: один из организаторов убийства посла Андрея Карлова проживает в США в доме за 1 млн долларов
5
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
01:33
Зачем он повторяет слова Зели?
Украинский депутат Гончаренко: Если мы не хотим запускать свою ядерную программу, то Запад поможет
Дмитрий
01:31
😂
В немецкой прессе допускают проведение ВСУ наступательной операции по пересохшему Каховскому водохранилищу
Дмитрий
01:28
Ща начнется. весело будет
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя сутки после визита Блинкена
REY_B_
01:24
8 Гигов, сейчас это уровень затычки. Да вот только цена не затычечная! gtx 560 кушала 150 Вт. 660 - 140Вт 960 - 120 Вт 1060 - 120 1660 - 120 2060 - 160 3060 - 170 - Пошло на взлёт. 4060 - 115... ...
Nvidia RTX 4060 на 20% быстрее RTX 3060 в Geekbench
Дмитрий
01:24
Почитаешь про ракеты на Кубе и холодную войну. Так там всё те же морды и страны учавствовали. забавно что спустя 60 лет ничего не меняется. Колонии всё так же подлизывают штатам. Хотя о чем говор...
Страны ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций
Григорий Скрипненко
00:57
Скоро М2 SSD будут как видеокарты, радиаторы и вентиляторы уже лепят, осталось подвести доп. питание...
GALAX представила скоростной SSD-накопитель HOF Extreme 50S со скоростью чтения до 12400 Мбайт/c
Михаил Мутовин
00:54
Их бы ремейкнуть на движке пятой части.
Переиздание трилогии Metal Gear Solid выйдет на ПК и консолях 24 октября
От LoL до KeK один шаг
00:50
Угу 2 прямые, 2 поворота налево и так 500 раз, веселуха чё)) Что касается мастерства, то мне нет необходимости смотреть инди кар чтобы знать, что Роман Грожан не просто так носит прозвище Крэшан))
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
Tank
00:49
Мои коллеги страдают в германии, франции, сша, всё сказки про что тут живут лучше - капитализм он везде говно, будь то Россия или ещё где.
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
MerkaVa
00:46
Тут на сайте много тупых хохлов. Крепись автор! Не слушай их мнение.
Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем