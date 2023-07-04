А тут и спорить-то не о чем...

В современном мире принято считать, что человек может заниматься чем угодно, несмотря на то, что на овладение многими профессиями требуются десятилетия. Проще говоря, заниматься можно и правда чем угодно, если вы готовы посвятить большую часть своей жизни выбранному делу.

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В этом контексте меня куда больше впечатляет тот факт, что легендарный американский инвестор Рэй Далио занимался инвестициями задолго до моего рождения, чем накопленное им астрономическое состояние в девятнадцать миллиардов долларов. Хотя значительно легче заработать охапку тумаков, нежели собрать такое состояние, когда ты управляешь чужими деньгами.

Да, Далио - не историк и не политолог, однако всю свою жизнь он был кровно заинтересован в изучении истории, потому что случившееся однажды обязательно повторится, даже если это произойдет через много десятилетий, а способность предсказать движения рынка для инвестора означает много денег.

Так вот, легендарный инвестор недавно разразился весьма увесистой статьей, в которой он достаточно подробно описал, как Соединенные Штаты обнаружили себя в самом конце длинного долгового цикла, где рост социального неравенства ведет к стремительному взлету радикальных сил, как на стороне левых, так на стороне правых.

Несмотря на то, что количество не аффилированных с какой-либо политической партией американцев по-прежнему велико, социальные проблемы провоцируют рост числа радикалов. Последние же готовы идти за каким угодно политиком, который пообещает решить их проблемы любой ценой. Понятное дело, что сторонники умеренных взглядов не готовы с такой же самоотверженностью защищать необходимый обществу компромисс.

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Далио отмечает, что противостояние американской правоохранительной системы и одиозного американского бизнесмена Дональда Трампа, который имеет огромное количество сторонников, скорее всего закончится началом «гражданского конфликта» внутри США в ближайшие полтора года. Любопытно, что при этом западные СМИ продолжают с упоением обсуждать бунт Пригожина, игнорируя стремительный рост числа передозировок в «сияющем граде на холме».