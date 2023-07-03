Американцы нашли чем напугать КНР...

Весь мир прекрасно знает о том, что американцы — люди предприимчивые, а потому они ни за что не согласятся бесплатно расстаться с чем-то, что им уже не нужно, предварительно не попытавшись продать свою головную боль кому-то другому за весьма солидную сумму.

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В этом контексте американские попытки выторговать у Пекина какие-либо уступки за свой отказ от попыток удержать Тайвань выглядят особо примечательно. Но поскольку китайцы не купились на американские посылы оставить «мятежный остров», то китайского лидера Си Цзиньпина сначала назвал «диктатором» переживающий нелегкие годы американский президент Джо Байден, а затем его примеру последовал переживающий не менее тяжелое время госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сложно представить, какой реакции ожидали американцы, поскольку даже наиболее лояльные Вашингтону союзники предпочли проигнорировать данный обмен любезностями, чтобы лишний раз не навлекать на себя гнев Поднебесной. Понятное дело, что «неловкое молчание», повисшее на международной арене после заявления американских политиков, крайне негативно отразилось на престиже США.

И вот, неделю спустя, американцы наконец-то нашли способ «хлопнуть дверью» в своих взаимоотношениях с Пекином, объявив о поставках оружия на «мятежный остров». Проблема только в том, что все, что было ему не нужно, Пентагон уже продал на Украину, в это же время расставаться с наиболее ценными образцами вооружений американские генералы не торопятся. Так как же выходить из ситуации?

Конечно же, продавать принципиально важному для США игроку в противостоянии с Китаем миноукладчиков на смешную для американского ВПК сумму в 146 миллионов долларов! Ну как миноукладчиков, речь идет о мобильных разбрасывателях мин «Вулкан», которые любой желающий может воссоздать с помощью грузовика, куска трубы и баллона со сжатым воздухом. Понятное дело, что побережье «мятежного острова» давно заминировано и без подобных «ноу-хау», но дверью-то хлопнуть США надо!

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Впрочем, в госдепартаменте тоже, судя по всему, решили, что демарш получился не очень и поспешили объявить о возможной продаже Тайваню в будущем боеприпасов к малокалиберным 30 миллиметровым пушкам на сумму 440 миллионов долларов! Стоит ли сомневаться, что после таких заявлений Пекин и думать забудет о возвращении себе полного контроля над своей законной территорией!