Даже сложно поверить, что кто-то этим занимается.

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Поскольку единственный способ, которым многие западные страны могут выказать свое неудовольствие России — это дискриминация российских дипломатических работников, именно этим они в последнее время и занимаются.

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Больше всех в этом смысле отличились австралийцы, который Поднебесная так больно щелкнула по носу с многолетним запретом на ввоз австралийского угля в КНР, что Канберра решила отыграться на ком-нибудь еще, кто не может похвастаться ощутимым торговым оборотом со страной кенгуру.

Так, австралийский парламент, известный своими долгими прениями, буквально за час принял законопроект, запрещающий возведение нового здания российского посольства в «дипломатическом уголке» Канберры, который непосредственно прилегает к зданию Парламента Австралии.

Наша страна получила эту землю в аренду на 99 лет еще в 2008 году, однако австралийские власти начали создавать многочисленные препоны для строительства здания дипломатической миссии. В итоге дело дошло до суда, который наша страна абсолютно законно выиграла.

И что же? Австралийские парламентарии предпочли растереть в пыль воспеваемый веками принцип разделения властей в «демократических странах» и приняли законопроект, напрямую противоречащий решению суда.

Порадовало только то, что куда более свободные в выражении своего мнения австралийские комментаторы подняли на смех утверждение о том, что закон необходим для «предотвращения шпионской деятельности с территории российской дипломатической миссии».

По мнению австралийских аналитиков, учитывая отсутствие какой-либо самостоятельности Канберры в принятии геополитических решений, подслушать у здания Парламента можно только какие-нибудь второсортные сплетни. Да и сотрудники российской дипломатической миссии наверняка могут найти себе занятия поинтересней, утверждают аналитики австралийских средств массовой информации.

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