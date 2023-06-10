Требуются пилоты соответствующие специфическим требованиям...

Во все времена в армиях самых разных стран оседали люди, готовые выполнять инструкцию любой ценой, даже если она подразумевала покраску солдатами травы. Логика подобных индивидов всегда была предельно проста, мол, главное, что с него лично ничего спросить нельзя будет, потому что он выполнял приказание.

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Еще хуже обстоят дела тогда, когда действиями подобных индивидов начинают руководить идеологические догматы, адекватность которых вызывает много вопросов. Так, в руки британских журналистов попало письмо, адресованное рекрутерам ВВС Великобритании, в котором вышестоящий офицер требует перестать направлять к нему «бесполезных белых рекрутов».

Более того, высокопоставленный офицер Королевских ВВС пообещал, что он может не только сократить, но и приостановить набор, если ему не будут в должных количествах направляться чернокожие, азиаты, а также представители всевозможных этнических меньшинств. Более того, ВВС Великобритании хотят видеть в рядах своих пилотов больше женщин, которые по задумке британского правительства должны составлять 30% всего состава Королевских ВВС.

При этом никто не задается вопросом, что следует делать, если в Великобритании не найдется достаточного количества представительниц прекрасной половины человечества, которые захотели бы принимать участие в бомбардировке населения тех стран, которые никакой угрозы для Соединенного Королевства не представляют.

Стоит отметить, что расизм имеет давние корни в странах Запада, поскольку еще совсем недавно чернокожие не могли посещать «заведения только для белых» в США, в то время как ирландцы были лишены возможности снять жилье в крупных британских городах.

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В общем, ничего в сущности не изменилось, только теперь расовой дискриминации подвергаются представители других этнических групп, более того, в странах Запада продолжается дискриминация и по половому признаку. Создается впечатление, что носителям англосаксонского культурного кода совершенно безразлично, кого угнетать, главное, что у них остается возможность это делать.