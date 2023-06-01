Так не одно десятилетие продолжать можно.

Можно сколь угодно долго уличать западных журналистов в неискренности, либо же журить их за передергивание фактов, но вот обвинить их в отсутствии профессионализма нельзя никак. Однако в информационном пространстве изредка появляются новости, которые и заокеанских акул пера ставят в тупик.

реклама

Так, целый ряд западных бизнес-изданий решил посчитать, сколько же Россия тратит на проведение СВО, и, опираясь на данные российского Минфина, они пришли к неутешительному для себя выводу, что Россия тратит «всего лишь 3% ВВП» на проведение СВО.

С оценкой о том, что 3% ВВП — это немного, согласиться достаточно трудно, поскольку страны-члены НАТО в теории должны тратить 2% ВВП на содержание Североатлантического альянса, однако многие этого не делают, поскольку считают подобную финансовую нагрузку чрезмерной.

Однако всем отчетливо ясно, что если потребуется, то расходы на уровне 67 миллиардов долларов в год Россия может нести крайне долгое время при условии сохранения её доходов на прежнем уровне.

Понятное дело, что если издание Markets Insider сравнивает эту цифру с расходами СССР на Великую Отечественную войну, которые доходили до уровня в 61% ВВП в год, то разница получается достаточно разительной. Более того, понятное дело откуда подобное сравнение появилось, учитывая, что, как и в годы Великой Отечественной, против нашей страны выступила достаточно многочисленная западная коалиция, но все же Москва сегодня имеет ощутимый запас прочности, позволяющий ей с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Все эти факты так переполошили западных акул пера, что они просто не нашлись, что сказать по этому поводу. Одни начали указывать на то, что конфликт на Украине имеет статус СВО, что якобы должно как-то «сдерживать военные расходы», другие заговорили о «политическом ущербе» от проведения СВО, хотя Москва существенно повысила свой международный статус, не испугавшись открытого противостояния с «последним гегемоном».

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

В общем, ситуация в российской экономике вносит сумятицу в умы западных журналистов, что не радовать не может.