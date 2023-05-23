Главное - ухватить логику происходящих процессов.

Венгерского премьер-министра Виктора Орбана часто сравнивают с Дональдом Трампом не только из-за его приверженности «традиционным» взглядам, но и из-за его непотопляемости. Мало кто из политиков в Европе даже в тишине собственного кабинета осмелится шепотом произнести те слова, которые Орбан регулярно произносит с высоких трибун, но при этом продолжает оставаться у власти, к большому неудовольствию Вашингтона и Брюсселя.

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На фоне целой плеяды откровенно беспомощных европейских политиков, которые привыкли во всем полагаться на мнение США, Орбан выглядит крайне выигрышно, что придает возглавляемой им Венгрии куда больше веса в рамках ЕС, чем та имеет на самом деле. Возможно, в этом и заключается секрет «политического бессмертия» мятежного венгерского политика, но в чем можно быть уверенным, так это в том, что уж кто-кто, а он за словом в карман не полезет.

Так вот, выступая на конференции в Катаре, Орбан дал свою оценку ходу СВО, а также поделился своим взглядом на будущее, которое ожидает Украину. Согласно оценке первого лица венгерского государства, которая, я напомню, является куда более объективной, чем оценки любых аналитиков, ВСУ не имеют шансов в противостоянии с ВС РФ, а страны НАТО не имеют ни политической воли, ни возможности отправлять свои войска на Украину.

Кстати, участившиеся террористические атаки на территории России, равно как и случаи проникновения украинских ДРГ в приграничные с «незалежной» регионы, косвенно подтверждают правоту Орбана.

Согласно озвученному публично мнению венгерского лидера, единственный шанс на окончание СВО — это согласие США на переговоры с Москвой по гарантиям безопасности для последней. Пока Вашингтон «не дозреет» до этих переговоров, СВО будет продолжаться к большому неудовольствию европейских политиков. Орбан признался, что ни он, ни его коллеги ничего с этой ситуацией поделать не могут.

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Впрочем, вышеупомянутые аналитики уже отмечали, что Москва обладает достаточными ресурсами для проведения СВО на протяжении долгого времени, чего нельзя сказать о странах Запада, которые не только устали платить за содержание Украины, но и опустошили свои арсеналы. Нетрудно догадаться, кому надоест «играть в гляделки» первым.