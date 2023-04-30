Ничего взрослые дяди лучше не придумали...

Хочу начать с того, что злоба — это разрушительное чувство, которого каждый, вне зависимости от своего положения, должен избегать. Тем не менее иначе как бессильной злобой некоторые действия западных политиков объяснить невозможно. Действия эти не укладываются ни в какой гипотетический план и чаще всего являются вредоносными для национальных интересов тех стран, которые эти политики представляют.

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Взять хотя бы историю с «изъятием» здания российской школы при посольстве РФ в Варшаве. Чем, простите, оторванные от своих друзей и части родственников девчонки и ребятишки помешали польским властям? А может, это часть хитрого плана, с помощью которого Варшава надеется сломить волю Москвы к сопротивлению?

Да нет, конечно, просто желание сделать гадость любой ценой. А наше руководство еще со знаменитой Мюнхенской речи Путина предупреждало коллективный Запад, что глупости делать не надо, а то потом ведь хуже будет!

Так что же вызвало такую ярость у польского руководства, что оно решило выместить свою злобу на посольских детях? А давайте посмотрим на то заявление, которое начальник штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак сделал на коллегии Совета по национальной безопасности.

В частности, высокопоставленный польский военный отметил, что у Запада нет оснований полагать, что у Москвы в обозримом будущем закончатся ресурсы для проведения СВО, в то время как санкции, по его мнению, никак не способны повлиять на наличие или отсутствие у России этих ресурсов.

С другой стороны, Польша просто не имеет более боеприпасов для оказания какой-либо помощи Киеву, в то время как её производственные мощности не способны восполнить остатки тех запасов, которые, по словам польского начальника штаба, «исчезают на глазах».

Проще говоря, Варшава не только не будет поддерживать «незалежную», она даже не имеет ресурсов для проведения операции по захвату части украинских территорий, а провести подобный бросок полякам ой как хочется.

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Любопытно, что Северная Корея, над «отсталостью» которой западные журналисты потешались как могли, имеет колоссальный запас артиллерийских снарядов, обложенный санкциями Иран имеет солидный запас артиллерийских снарядов, всеми нами любимая «страна-бензкоколонка» спустя год проведения СВО все еще не жалуется на отсутствие снарядов, а про Китай и вовсе вежливо промолчим. И только на провозгласившем себя венцом развития человеческого общества коллективном Западе артиллерийские снаряды днем с огнем не сыщешь. А мы удивляемся, чего они такие злобные...