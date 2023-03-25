Ну хотя бы честно, хотя и слишком поздно.

Западная массовая культура без конца убеждает не только нас, но и жителей всего остального света, что мы живем в каком-то другом мире, не в том, что был до этого, а в мире будущего. Понятно, зачем это делается, поскольку благополучие доллара зависело от готовности каждого из нас брать кредиты. Но все же приятно, когда мир эльфов и волшебных фей разбивается о старую добрую реальность.

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Это я про то, что президент некогда братской нам страны Владимир Зеленский в своем недавнем интервью японскому изданию «Иомиури» признался, что вооруженные силы Украины не в состоянии провести наступление из-за нехватки танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Теперь давайте вспомним, каким образом проводились наступления в годы Второй мировой войны? Производилось накопление снарядов на каком-то локальном участке фронта, после чего начиналось сосредоточение войск. Без снарядов никакие танки никуда не едут и никакая пехота никуда не идет, а мы из признаний западных политиков прекрасно знаем, что коллективный Запад не в состоянии обеспечить «незалежную» снарядами.

В этом контексте заявления о подготовке контрнаступления ВСУ в районе Артёмовска, в том числе и заявления владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, — это способ привлечь к себе внимание и получить больше снарядов на данном участке линии боевого столкновения.

Да, ВСУ проводят сосредоточение войск вблизи Артемовска, поскольку смогли ответить себе на вопрос, где и чем они будут пытаться ловить прорыв ВС РФ в глубине украинской территории, если ВСУ не смогут удержаться в осажденном городе, а в СМИ уже появлялись сообщения, что российские вооруженные силы промзону в Артемовске заняли.

В общем, тут не о наступлении речь идет, а о попытке Киева предотвратить обвал всего фронта, а сложилась данная ситуация потому, что в странах Запада слишком сильно увлеклись продажей собственному политическому классу идеи разработки всяких новомодных штуковин, на которых можно было неплохо навариться.

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Как ни крути, а даже не слишком-то смышленый политик посчитать стоимость производства одного артиллерийского снаряда может, тем более что боевые действия с помощью артиллерии ведутся уже не первую сотню лет. Вопрос лишь в том, куда смотрело киевское руководство, когда оно втягивалось в авантюру против Москвы, либо же оно тоже поверило заверениям про «разорванную в клочья российскую экономику»?