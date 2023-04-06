А дальше-то они что собираются делать?

Те изменения, которые мы наблюдаем сегодня на международной арене, столь многочисленны и носят настолько фундаментальный характер, что уже через пару лет мы не узнаем тот мир, к которому мы вроде как давно привыкли. Еще вчера на Ближнем Востоке были одни союзники США, которые пусть и боролись между собой, но в адрес «последнего гегемона» боялись даже слово сказать. Сегодня от этой борьбы не осталось и следа, а с Вашингтоном уже никто не дружит.

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Правда ,остается еще Израиль, который всегда был исключением из всех правил. Но и с ним творится что-то невероятное, даже несмотря на то, что израильское лобби всегда было самым сильным лобби в американской политике. Мятежный премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, который умудрялся избегать правосудия не один год благодаря своей политической изворотливости, недавно попытался реформировать судебную систему страны, после чего столкнулся с беспрецедентными протестами. В итоге реформу Нетаньяху все-таки пришлось отложить в долгий ящик, что привело к ликованию народных масс, которое наблюдатели сравнили с ликованием, организованным на еврейской земле по случаю провозглашения независимости государства Израиль в 1948 году.

В общем, протестующих сложно было бы заподозрить в какой-то неискренности, несмотря на то, что в израильском обществе им противостоит достаточно многочисленная группа ультранационалистов, которые имели свои причины поддерживать судебную реформу. И все-таки на улицах Израиля мы не видели небольшие группы воинствующих маргиналов, на которых Госдепартамент США привык делать ставку, речь идет о вполне себе всенародных выступлениях.

И все же сын действующего премьер-министра Яир Нетаньяху заявляет в одной всем известной социальной сети, что протесты в еврейском государстве были организованы американцами. Поверить в это достаточно сложно, учитывая тот факт, что Нетаньяху-старший всегда опирался на поддержку американцев в проводимой им внешней политике. Поэтому верится в заявления юного отпрыска скандального израильского политика с трудом.

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Но кто еще пару лет назад мог себе представить, что кто-то внутри действующей политической верхушки в Израиле хотя бы задумается о том, чтобы публично делать подобные заявления! Тель-Авиву нужно как можно скорее переставать бомбить Сирию, потому что если он в ближайшее время не сможет опереться на Москву, то судьба его будет печальна.