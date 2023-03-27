Сколько веревочке не виться, а конец все равно найдется

В мире существует две страны, где население особенным образом относится к службе в армии — это Южная Корея и Израиль. Ведь южнокорейцы, точно так же, как и израильтяне, понимают, что, учитывая размер их государства, а также ту ситуацию, в которой каждая из этих стран находится, в критический момент у населения не будет времени на размышления о целесообразности вступления в ряды вооруженных сил.

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В этой связи сообщения израильских СМИ о том, что даже летчики-истребители в Израиле отказались выполнять свои обязанности в знак протеста против судебной реформы, свидетельствуют о глубоком политическом кризисе. Правда, последнюю точку в споре о проведении реформы поставили не военные, а собравшиеся на улицах израильских городов в прошедшее воскресенье протестующие, число которых, по оценкам журналистов, вплотную приблизилось к миллиону человек.

Одно дело — когда журналисты Fox News заявляют о миллионе протестующих в куда более густо населенной Франции, и совсем другое — в Израиле. Я уже рассказывал о том, что своими попытками избежать правосудия нынешний израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху практически полностью парализовал политическую жизнь в стране на много лет.

Но это только часть беды, ведь на фоне стремительной консолидации арабского мира Тель-Авив уже не может себе позволить быть проводником американской воли в регионе, который постоянно угрожает своим соседям и ни с кем из них по большому счету не считается.

Это понимают и израильские летчики, и простые граждане страны, которые абсолютно справедливо видят в отмене судебной реформы возможность избавиться от проамериканского ставленника Нетаньяху, в то время как пришедшие ему на смену политики вынуждены будут занимать куда более взвешенную позицию относительно политики Тель-Авива в регионе.

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На данный момент израильский премьер-министр заявил лишь о приостановке судебной реформы, однако вернуться к ней у него уже не будет шанса, сколько долго бы не длились судебные разбирательства против Нетаньяху, потому что найти союзников, которые согласились бы рискнуть снова навлечь на себя массовое недовольство израильской общественности, долгожитель израильского политического олимпа не сможет.