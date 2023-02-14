Как ни крути, а логика у нынешних американских правителей странная.

Говоря о значении энергетики во внешней политике, я всегда привожу пример Японии, которая в преддверии Второй мировой осталась без источников поставок нефти из-за американских санкций, а потому вынуждена была напасть на Перл-Харбор. Альтернативой этой атаке было решение поставить корабли на вечный прикол у причальной стенки, потому что заправлять их было нечем.

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Наличие резерва всегда позволяет потянуть время, либо же предпринять какой-то хитрый маневр, в то время как его отсутствие диктует даже самому хитрому и умному политику единственное оставшееся у него решение.

Все это прекрасно понимал президент США Джеральд Форд, при котором в 1975 был создан стратегический резерв нефти, позволяющий Вашингтону не зависеть от ценовой и политической конъюнктуры. Следует понимать, что с момента его создания и по самый 2008 год Соединенные Штаты пополняли свои запасы, общий объем которых превышает 700 миллионов баррелей нефти.

В связи с этим когда западные журналисты говорят о том, что сейчас запасы в США находятся на самом низком уровне с 1984 года, они формально правы, но по факту кривят душой, ведь речь идет не о том, что запасы уже раньше падали до подобной отметки, а о том, что сейчас они упали до беспрецедентно низкой отметки.

В попытках избежать массовых выступлений против своей власти, а также сохранить шансы Демократической партии оставить за собой какие-то места в Конгрессе, Байден активно расходовал стратегический резерв, который теперь упал до отметки в 330 миллионов баррелей.

Как я уже писал, в начале этого года Вашингтон попытался пополнить свои нефтяные запасы, однако тогда никто не согласился продать нефть американскому правительству по приемлемой для него цене.

Теперь же американский Конгресс подтвердил, что он не будет менять принятое ранее решение о продаже еще 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в этом году.

Учитывая тот факт, что главный законодательный орган сейчас находится в руках Республиканской партии, несложно догадаться, чего последняя пытается добиться: создать предпосылки для возвращения Дональда Трампа с повесткой об изоляционистской позиции Вашингтона во всех международных делах. Как и раньше, Трамп будет опираться на американскую нефтянку, а ей нужен гарантированный спрос на углеводородную продукцию.

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Грубо говоря, в 2024 году республиканцы начинают разгонять истерику об опустошении запасов нефти, после чего вернувшийся в Белый дом Трамп прикажет восполнять запасы по любым ценам, обосновывая это соображениями национальной безопасности. Но это теория, а на практике пространство для маневра, в том числе и геополитического, у Соединенных Штатов остается все меньше, потому что если Байден для сохранения социальной стабильности в США тратил по 110 миллионов баррелей в год, то при неблагоприятном сценарии у Вашингтона нынешних запасов и на три года попыток удержать страну от социального взрыва не хватит.