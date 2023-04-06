Желание-то у них есть, чего не скажешь о возможности.

После недавнего визита украинского президента в Польшу СМИ самых разных стран мира, включая западные, внезапно начали обсуждать идею создания государства, которое давно исчезло с политической карты мира — Речи Посполитой. Можно не сомневаться, что высказывание Владимира Зеленского относительно того, что между Польшей и Украиной «не будет границ», лишь подогрело и без того разгоряченную фантазию политологов.

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Тут следует отметить, что коль скоро западные системы вооружений находятся на достаточном удалении от центра принятия решений нашей страны, Москве нет никакого дела, какие государства находятся у неё под боком и как они называются. Если это понимали бы и на Украине, то СВО так никогда бы и не началась. Правда, подобные разговоры в «незалежной» за все время независимости Украины не слишком-то жаловали, прекрасно понимая, что заокеанские «друзья» Киева не будут просто так никому платить деньги.

В общем, Россия и не торопится присоединять украинские территории, а иначе СВО проходила бы совершенно другими темпами. От промышленного и научного потенциала некогда самой богатой и красивой советской республики не осталось сегодня ничего, самая деятельная часть населения давно уехала. В общем, у самой большой страны на свете есть дела поважнее, чем присоединение новых земель, потому что на проведение СВО Москву вынудили.

Впрочем, трещащие по швам американские и европейские экономики уже с ума посводили западных экспертов, которые в один голос заявляют, что привычные им экономические индикаторы больше ничего не значат, потому что здоровые с утра на бумаге банки к вечеру уже заявляют о своем банкротстве. Понятно, что при таком раскладе коллективный Запад будет пытаться снять ярмо в виде Украины со своей шеи как можно быстрее.

В этом плане Польша — это идеальный претендент на западные украинские земли, которые Зеленский отдаст Варшаве не задумываясь. Правда, Москва уже намекнула полякам на то, что восстановления Речи Посполитой в её исторических границах поляки никогда не дождутся, разместив на территории Беларуси ядерное оружие. В общем, настроение у поляков оказалось изрядно испорчено.

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И это правильно, поскольку коллективный Запад утратил остатки договороспособности долгое время назад и нет теперь такого механизма, который бы позволил договориться о разделении украинского государства, коль скоро поляки хотят кормить западные области «незалежной» за свой счет. В этом контексте все разговоры про Речь Посполитую — это просто способ толкнуть Варшаву на прямое военное противостояние с Москвой.