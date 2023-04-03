Можно сколько угодно рассуждать об излишней радикальности израильской внешней политики, но при этом никто в мире даже и не думает сомневаться в том, что люди, поставившие под угрозу стабильность еврейского государства, даже на краю света долго не живут. Кто-то может сказать, что международное сообщество смотрит «сквозь пальцы» на откровенно радикальную работу израильских спецслужб из-за того, что в годы Второй мировой войны представители еврейского народа бесчеловечно уничтожались Третьим рейхом и его союзниками, но тут можно вспомнить о том, что в борьбе с нацистами в ходе того же конфликта погибло 28 миллионов советских граждан.

Как бы ни эффективна была отечественная дипломатия, а на Смоленской площади знают, что делают, но иногда нужно отходить даже от самых прекрасных принципов. Сколько мы раз слышали про принцип «зеркальности» во взаимоотношениях со странами Запада? И что нам теперь «зеркально» отвечать на смерть российского военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной, которые погибли от рук террористов? А противостояние, я напомню, у нас идет не с некогда братской нам страной, а с коллективным Западом.

Нет, конечно! Мафиозные, назовем их так за неимением лучшего термина, замашки Вашингтона являются одной из главных причин стремительного ослабления американского влияния в мире, ведь в девяностые годы прошлого века с «беспредельщиками» у нас в стране не хотели иметь дел даже криминальные авторитеты. Значит, нужен асимметричный ответ, который может заставить лиц, принимающих решения на Западе, задуматься о последствиях своих действий.

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И ответ этот нужен давно, потому что последовательное уничтожение «украинскими спецслужбами» командиров «Русской весны» и подарило Западу чувство безнаказанности, которое сегодня выражается в подготовке терактов против патриотов нашей страны. И как бы эффективно и лихо ни работали российские спецслужбы, к каждому журналисту по сотруднику правоохранительных органов не приставишь. Здесь нужно что-то придумывать такое, что коллективному Западу сильное не понравится. Как показывает пример с переброской российского ядерного оружия в Беларусь, запас неожиданных ответов у нас все еще имеется.