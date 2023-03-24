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Почему беспорядки во Франции не имеют ничего общего с пенсионной реформой
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Нередко в разговоре с людьми весьма неглупыми, но при этом далекими от мира геополитики, можно услышать фразу о том, что, мол, посмотрите, как французы за пенсионную реформу бьются. Баррикады на улицах французских городов, пожары в правительственных зданиях, драки с полицией. Проблема только в том, что ничего общего все это с пенсионной реформой не имеет.

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Можно бесконечно долго спорить о том, насколько американские спецслужбы помогли ускорить встречу Шарля де Голля с праотцами, но особой любовью американцев французский политический тяжеловес после вывода Франции из структур Североатлантического альянса совершенно точно не пользовался. С тех пор ослабление французской политической элиты стало одной из приоритетных задач звездно-полосатых демократизаторов.

Уж как только французы не потешались над 22-м президентом Пятой республики Жаком Шираком, который провел в президентском кресле двенадцать лет, но при этом они своего лидера любили и уважали. В этом смысле сменивший его Саркози был бледным подобием подчеркнуто интеллигентных французских лидеров, а ему на смену пришли Олланд и Макрон.

Последний и вовсе работал на один из банков семейства Ротшильдов, а потому даже гадать о том, кто помог господину Эмманюэлю избраться на пост главы государства, не требуется, все и так про всех все знают.

Кстати сказать, Макрон не сильно в этом смысле отличается от нынешнего главы Украины Зеленского, который тоже является ставленником олигархов и которого точно так же мучает мания величия. Правда, Макрон имеет куда больше шансов свои комплексы удовлетворить, но в этом-то и проблема.

Сложно представить себе более жизнерадостных людей, чем французы, для которых ящик вина и поездка в Тунис на каникулы вполне себе сойдут за образчик «роскошного» образа жизни. Более того, во Франции уже выросло не одно поколение тунисцев, алжирцев, сенегальцев и еще бог знает кого, которые на правах дешевой рабочей силы добивались возможности радоваться жизни наравне со всеми.

И тут на пост президента приходит Макрон и предлагает жизнерадостным французам забыть о своих планах радоваться жизни ради возможности продемонстрировать величие Франции и её лидера. Подобное предложение привело к появлению движения «желтых жилетов», которые на протяжении последних пяти лет не прекращают массовые акции протеста по всей Франции.

Первоначальным требованием «желтых жилетов» было снижение цен на топливо, но по прошествии времени список претензий значительно вырос. В этой связи беспорядки во Франции — это результат пяти лет попыток французских властей игнорировать массовые протесты у себя в стране, а пенсионная реформа — это лишь еще одна глава в давнем противостоянии.

Можно не сомневаться, что последней каплей стало противостояние на Украине, поскольку все западные страны в меру своих возможностей пытаются использовать Киев как таран против России, вкладывая в него немалые деньги. Деньги эти откуда-то надо брать, а значит, какие-то сферы экономики их недополучают, в том числе и французской.

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Вопрос лишь в том, что Западные СМИ ни за что не признаются, что стало причиной массовых беспорядков во Франции, но это и не требуется. Если Макрона снесут, то следующий французский лидер очень быстро заговорит о повторном выходе Парижа из НАТО.

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