Чтение «аналитических» заметок в западных изданиях относительно целей трехдневного визита французского президента Эмманюэля Макрона и главы европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай, который начался в эту среду, напоминает поедание долек лимона без сахара.
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Вроде бы занятие полезное, но не морщиться ты при этом не можешь. А как еще можно относиться к попыткам вполне серьезных и достаточно взрослых людей призвать французского лидера к «необходимости показать западное единство в вопросе Украины, чтобы рассорить Китай с Москвой», которые неизменно заканчиваются замечаниями, что «при этом на что-то конкретное Макрону рассчитывать не стоит».
Вообще, ситуация на внутриполитическом фронте у Макрона дома сложилась «аховая», ему нужно на что-то рассчитывать, иначе он долго не протянет. А представить, что китайцы разрешат высокопоставленным представителям Европы читать себе нотации, как-то не приходится. Госсекретарь Энтони Блинкен однажды попробовал провернуть что-то подобное с китайцами в американском Анкоридже, но дело очень быстро закончилось скандалом.
А тут еще и госпожа председатель Европейской комиссии едет вместе с Макроном после того, как она в пух и прах раскритиковала китайские предложения по мирному урегулированию на Украине, чем вызвала неудовольствие посла Китая при Европейском союзе Фу Цуна.
И тут мы натыкаемся на упоминание о том, что генеральные директора пятидесяти крупнейших французских компаний выехали в Пекин вместе с Макроном. Они тоже будут рука об руку с французским президентом пытаться убедить Китай отказаться от поддержки Москвы, не сильно-то при этом рассчитывая на результат?
Скорее речь идет о том, что Пекин преподнесёт представителям европейского бизнеса свои условия игры, а в современных реалиях никто уже не может позволить себе ссориться с «главной фабрикой мира». В обмен на разумные уступки Пекин даже может предложить Франции инвестиции, но для этого с Макроном и едет госпожа Урсула, дабы проследить, чтобы Эмманюэль ничего лишнего не сдал.
Впрочем, председатель КНР как глава государства сможет провести встречу с французским президентом с глазу на глаз, поэтому со стороны главы Еврокомиссии я бы «на многое не рассчитывал».