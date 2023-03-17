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Почему Су-27 теперь станет символом триумфа России в СВО
И далась американцам эта провокация с такими её результатами?
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Древняя как сам мир формула гласит, что в конфликте побеждает та сторона, которая совершает невынужденных ошибок меньше, чем её оппонент. В этом смысле решение Пентагона о публикации видеозаписи с борта американского БПЛА MQ-9, которую «сдул в Черное море» российский истребитель Су-27 неподалеку от побережья Крыма, — это грубая невынужденная ошибка.

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Руководство американского военного ведомства я понять могу, американские журналисты какие только версии не выдумывали относительно того, как американский беспилотник под кодовым названием Reaper оказался в холодных водах неподалеку от Севастополя. В этой связи медийную вакханалию нужно было как-то остановить, но Пентагон сделал это худшим из всех возможных способов.

Ведь что такое БПЛА? Я уже рассуждал о том, что с точки зрения конвенционального конфликта беспилотники ничего принципиально нового в ход боевых действий не привнесли. Да, они позволяют корректировать огонь артиллерии, но наблюдательные аэростаты Первой мировой справлялись с этой задачей ничуть не хуже, а с тех пор человечество еще много каких ноу-хау придумало.

В общем, никакого прорыва с точки зрения технологий дроны не несут, но почему же страны Запада тогда делают на них такую большую ставку? А потому что со времен появления нарезных ружей, которые позволяли с безопасного расстояния поражать носителя ружья гладкоствольного, западные «колонизаторы» не имели оружия, которое позволяло бы избавляться от людей с такой же безнаказанностью, с которой это позволяют делать дроны.

Еще во время первого президентства Барака Обамы западные правозащитники возмущались тому, как Вашингтон устранял с помощью дронов людей в самых разных уголках Ближнего Востока. Никакого следствия, никакого суда, никакой возможности нанести вред нападающему, что для гордых носителей древних культур Востока было особенно оскорбительно.

А теперь посмотрите, что сделали наши ВКС! Взяли и прислали за «символом западной безнаказанности» российский истребитель Су-27, который не пытался никак замаскировать свои действия, а, играя звёздами на крыльях, взял и «сдул» американский БПЛА в воду. Стоит ли удивляться тому, что Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков, которые участвовали в перехвате MQ-9. Потому что армия журналистов не смогла бы добиться такого медийного эффекта, которого добились наши летчики с легкой руки не слишком-то расторопных чиновников в Пентагоне.

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Что же, последних можно лишь поблагодарить за публикацию видео, потому что кадры несущегося на полных парах к своей цели Су-27 еще долго будут сниться не только американским военным, но и американским политикам.

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#сво #россия против сша #глобальное противостояние
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